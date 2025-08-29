El aguante de Lucas Torreira a la selección uruguaya de básquetbol tras su actuación en la AmeriCup; mirá el mensaje del jugador del combinado de Marcelo Bielsa

Dólar
URUGUAYOS

Mirá el mensaje del jugador del combinado de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya de básquetbol

29 de agosto 2025 - 10:13hs
Jugadores de Uruguay celebran al finalizar un partido de la FIBA AmeriCup 2025 entre Uruguay y Bahamas, en Managua (Nicaragua)

EFE
Lucas Torreira en su regreso a la selección uruguaya

“Gracias”, comentó, con una foto de los jugadores del equipo de Gerardo Jauri.

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Tras la enorme clasificación de Uruguay a cuartos de final de la AmeriCup, se conoció el rival, el día y la hora en la que jugará

Luciano Parodi
BÁSQUETBOL

Uruguay 70-83 Estados Unidos: la celeste no pudo repetir y quedó afuera en cuartos de la AmeriCup de básquetbol

El mensaje de Lucas Torreira a la selección uruguaya de básquetbol

EEUU se vengó de Uruguay

En el segundo encuentro de la jornada de este jueves, los estadounidenses dejaron en el camino a Uruguay en un vibrante partido y se vengaron de la derrota que sufrieron en la fase de grupos.

Estados Unidos ganó a Uruguay por 83-70 en un choque intenso, cargado de físico y defensa, en el que el equipo de las barras y estrellas impuso su jerarquía.

EEUU comenzó ganando el encuentro al firmar un parcial de 18-15, pero en el segundo cuarto los uruguayos se volcaron a la ofensiva y se impusieron 20-30 para irse al descanso con una ventaja de 7 puntos (38-45).

20250828 Luciano Parodi Uruguay Estados Unidos básquetbol AmeriCup. Foto: FIBA
Luciano Parodi

Luciano Parodi

Los estadounidenses dominaron a los sudamericanos en la segunda parte y remontaron el marcador. Uruguay solo hizo 25 puntos en la segunda mitad del encuentro, 10 en el último cuarto, frente a 45 de EEUU.

Javonte Smart volvió a brillar por los estadounidenses con 27 puntos, con 4 de 6 en el tiro de dos y 5 de 7 en el triple, 7 rebotes y + 27 de efectividad en cancha, mientras que Jeriant Grant, hijo del exNBA Horace Grant, y Zacharu Auguste, sumaron 13 puntos cada uno para sellar la victoria.

Por los celestes, los mejores fueron Santiago Vesconi, con 17 puntos, y Emiliano Serres, con 15 tantos.

Definidas las semifinales del FIBA AmeriCup

Brasil se medirá con Estados Unidos y Canadá lo hará frente a Argentina en las semifinales de la FIBA AmeriCup 2025, que se disputarán el próximo sábado en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua.

En el primer cruce de los cuartos de final, Brasil superó este jueves 94-82 a República Dominicana con destacadas actuaciones de los bases Georginho De Paula y Yago Santos, que concluyeron el partido con 28 y 25 puntos, respectivamente.

De Paula, con 28 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes, 4 robos y una efectividad de +38 en cancha, además de un 64,7 % en tiros de campo (11 de 17), lideró a los brasileños, que se convirtieron en el primer equipo en avanzar a las semifinales.

De Paula recibió el apoyo de Yago Santos, quien aportó 25 tantos, con 4 de 4 en el tiro de dos y 4 de 9 desde detrás de la línea de triples, además de 7 rebotes, 4 asistencias, un robo de balón y un + 27 de efectividad.

El exNBA Bruno Caboclo firmó 19 puntos con un 75 % en tiros de campo (6 de 8) en 24 minutos de juego, con 9 rebotes; y el delantero de poder Lucas Días consiguió 12 cartones con 6 rebotes y 4 asistencias, para completar el cuarteto brasileño que terminó con número de dos dígitos.

Por la República Dominicana, que dominaron el primer cuarto (18-25), ningún jugador alcanzó los 20 puntos. El mejor a la ofensiva fue el base del Real Madrid Andrés Feliz, que terminó con 14 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.

Argentina sufrió más de la cuenta

Argentina necesitó tiempo extra para superar a Puerto Rico por 82-77 y asegurar su lugar en las semifinales de la FIBA AmeriCup 2025.

José Vildoza y el pívot del Girona español Juan Fernández, ambos con 18 puntos, lideraron la ofensiva del conjunto suramericano.

También fueron clave las actuaciones de Gonzalo Corbalán, quien aportó 14 unidades, 7 rebotes y 6 asistencias, y de Nicolás Brussino, con 11 puntos y 12 rebotes.

Por Puerto Rico, José Alvarado brilló con 23 tantos, mientras que Ismael Romero sumó 19 puntos y 11 rebotes.

Canadá fue contundente

La selección de Canadá logró una victoria contundente por 94-56 sobre Colombia en el cierre de los cuartos de final.

El equipo canadiense, guiado por Kyshawn George con 18 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, dominó de principio a fin los cuatro periodos del duelo.

Además de George, destacaron Leonard Miller, con 14 unidades y 9 rebotes, y Kyle Wiltjer, con 12 puntos.

Por los cafeteros, el más destacado fue Hansel Atencia, con 19 puntos, tres rebotes y dos asistencias.

Con base en EFE

Lucas Torreira básquetbol selección uruguaya de básquetbol Americup Marcelo Bielsa

