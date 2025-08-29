"Me salvé porque me salvé, me salió baratísimo": el relato del dueño de la casa en la que se incrustó un patrullero

Un patrullero policial se incrustó contra la pared de una casa en Ciudad del Plata, departamento de San José. Pese a la espectacularidad del siniestro, no hubo que lamentar víctimas fatales , aunque sí generó importantes pérdidas en la vivienda . Su propietario, un hombre de 84 años, resultó herido pero sus lesiones no conllevan gravedad.

Según informó Telemundo (Canal 12), todo inició en horas de la madrugada de este viernes, cuando una mujer llamó al Servicio de Emergencias 911 para denunciar que estaba siendo perseguida por su expareja, quien tenía un arma de fuego en mano .

Dos oficiales respondieron al llamado y se dirigieron a alta velocidad al lugar en su patrullero. Tras esto, y por causas a establecer, despistaron en una curva, se metieron a un terreno y terminaron dentro contra una casa .

El vehículo quedó incrustado en la pared, previo a ser retirado, y causó graves daños en la vivienda. El accidente dejó además a un hombre de 84 años herido .

La pared atravesada por el vehículo policial correspondía al del cuarto de la casa, donde la víctima estaba durmiendo.

Producto del accidente, el octogenario fue trasladado a un centro médico en el que tras ser diagnosticado con politraumatismos y una herida en la mandíbula, recibió el alta.

En declaraciones al consignado medio, el hombre conocido como Rubén Valdez, se refirió al accidente y aseguró que tuvo una madrugada "complicadísima".

"¿Sabes lo que es que a la 01:00 te sacuda una explosión? Mi hermano, quien duerme en otra pieza al fondo y sintió la explosión, no se levantó porque creía que, como habían anunciado tormentas, era un rayo. Y yo a los gritos", relató.

Por el siniestro la víctima quedó atrapado entre el auto y los escombros. "Estuve una hora y pico con los Bomberos, hasta que vino la ambulancia. Ahí cortaron el hormigón que tenía arriba y me revisó el médico. Aparentemente, no tenía quebradura, pero igual me llevaron al Casmu", dijo.

"La verdad que me salvé porque me salvé. Me salió baratísimo, porque no me quebré en ningún lado", añadió.

El caso está en manos de la Fiscal Letrada Departamental de Libertad de 2º turno, la Dra. Dahiana Padilla.