Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / CANELONES

Dos motociclistas murieron en distintos accidentes de tránsito en Las Piedras: tenían 23 y 32 años

Ambos hechos se encuentran a cargo la fiscal Bárbara Zapater, quien dispuso diligencias para esclarecer los accidentes y establecer responsabilidades

25 de agosto 2025 - 14:37hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Dos motociclistas murieron este domingo en distintos accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad de Las Piedras, informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

El primero de los casos ocurrió a las 13:50 en las calles Rodó y Brasil, donde una moto chocó contra una camioneta. Como consecuencia del impacto, cuyas causas se intentan establecer, el conductor de la moto, un joven de 23 años, resultó politraumatizado grave y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la ciudad.

Horas más tarde, personal médico constata su fallecimiento a raíz de las heridas sufridas. La conductora de la camioneta, en tanto, es una mujer de 31 años que no presentó lesiones.

Más noticias
Tripulante rescatado
ACCIDENTE

Un tripulante uruguayo fue rescatado por un helicóptero de la Armada tras sufrir un golpe en el pecho

Archivo: Álvaro Delgado

"Una violación de las normas": Delgado reiteró que blancos convocarán a Negro al Parlamento sino remueve jefe de Policía de Río Negro

Por otra parte, en calles Bolivia y Carlos Roxlo, una moto chocó a las 04:00 de esa misma jornada contra un camión de pequeño porte y el conductor del birrodado, un hombre de 32 años, resultó lesionado y fue trasladado al Hospital de Las Piedras con diagnóstico de traumatismo de cráneo con amnesia del episodio, trauma cerrado de tórax y abdomen.

Pese a los esfuerzos médicos, el motociclista murió momentos después. El camión era conducido por un hombre de 22 años, quien no presentó lesiones y fue conducido a la dependencia policial para continuar las actuaciones.

Ambos hechos se encuentran a cargo la fiscal Bárbara Zapater, quien dispuso diligencias para esclarecer los accidentes y establecer responsabilidades.

Temas:

Accidentes Las Piedras motociclistas

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro del domingo 24 de agosto

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

Ignacio Sosa
POSICIONES

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Peñarol le saca cinco puntos de ventaja a Nacional y recorta distancias en la clasificación acumulada

Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-0 River Plate: con goles de David Terans y Maximiliano Silvera, el manya ganó y dejó atrás su eliminación en Copa Libertadores

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos