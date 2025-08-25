Dos motociclistas murieron en distintos accidentes de tránsito en Las Piedras: tenían 23 y 32 años

Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Dos motociclistas murieron este domingo en distintos accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad de Las Piedras, informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

El primero de los casos ocurrió a las 13:50 en las calles Rodó y Brasil, donde una moto chocó contra una camioneta. Como consecuencia del impacto, cuyas causas se intentan establecer, el conductor de la moto, un joven de 23 años, resultó politraumatizado grave y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la ciudad.

Horas más tarde, personal médico constata su fallecimiento a raíz de las heridas sufridas. La conductora de la camioneta, en tanto, es una mujer de 31 años que no presentó lesiones.

Por otra parte, en calles Bolivia y Carlos Roxlo, una moto chocó a las 04:00 de esa misma jornada contra un camión de pequeño porte y el conductor del birrodado, un hombre de 32 años, resultó lesionado y fue trasladado al Hospital de Las Piedras con diagnóstico de traumatismo de cráneo con amnesia del episodio, trauma cerrado de tórax y abdomen.

Pese a los esfuerzos médicos, el motociclista murió momentos después. El camión era conducido por un hombre de 22 años, quien no presentó lesiones y fue conducido a la dependencia policial para continuar las actuaciones. Ambos hechos se encuentran a cargo la fiscal Bárbara Zapater, quien dispuso diligencias para esclarecer los accidentes y establecer responsabilidades.