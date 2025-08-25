Lanzan campaña de recolección de fondos para las hijas de la funcionaria policial que se suicidó junto a su bebé de 2 meses en Pocitos

Foto: Inés Guimaraens

Policías que eran compañeros de la funcionaria de 28 años, quien el pasado viernes por la noche se tiró al vacío junto a su bebé de 2 meses en un edificio de Pocitos, están llevando adelante una campaña de recolección de fondos.

El objetivo es juntar dinero para las menores de 3 y 12 años, quienes lograron escapar de los brazos de su madre dado que pretendía tirarse junto a sus tres hijas, según la información policial divulgada en su momento.

El exdirigente sindical Miguel Barrios compartió en sus redes la iniciativa. Quien quiera colaborar, puede hacerlo a través de las siguientes cuentas bancarias: Banco República (BROU): 110500729-00001 (número nuevo) y 600-7303077 (número viejo).

La cuenta está a nombre de Melanie López, la tía de las menores, quien quedó a cargo de ellas tras la determinación judicial. También están haciendo tareas de acompañamiento a las niñas funcionarios del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y el Delito del Ministerio del Interior y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.