Murió el diplomático Carlos Pérez del Castillo: representó a Uruguay ante Naciones Unidas y fue parte de los gobiernos de Sanguinetti

El diplomático Carlos Pérez del Castillo murió a la edad de 81 años el pasado sábado; en su carrera representó a Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros organismos internacionales.

La familia informó que el sepelio se realizará el martes 26 de agosto en la calle Canelones 1450 (Empresa Rogelio Martinelli SA) y desde allí partirá el cortejo a las 13:00 hacia el cementerio Parque Martinelli , en la Ruta 102 kilómetro 24.

Pérez del Castillo fue representante de Uruguay ante estas organizaciones con sede en Suiza, desde marzo de 1998 hasta febrero del 2004 , según rememora la propia OMC.

En esos años presidió la gran mayoría de los principales órganos de la OMC, entre ellos el Consejo General . El diplomático tenía "una absoluta fluidez en las tres lenguas oficiales de la organización ", que eran inglés, francés y español.

Antes de ocupar cargos internacionales, fue parte de los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti.

Desde 1985 a 1987 fue director general para Asuntos Económicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y entre los años 1995 y 1998 fue subsecretario de esta cartera.

Antes, en 1982, había sido designado como coordinador del Programa Económico Internacional de las Naciones Unidas, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Pérez del Castillo estudió en el Lycée Français de Montevideo y luego en Australia, donde obtuvo el título de licenciado en Economía. El diplomático llegó a ocupar un cargo en un ministerio australiano y más tarde fue consejero económico y agrícola de la Embajada de Uruguay en Camberra (Australia), desde 1969 a 1971.

El diplomático se casó con Mariana Philip y tuvo dos hijos.