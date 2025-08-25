Dólar
/ Nacional / DIPLOMÁTICO

Murió el diplomático Carlos Pérez del Castillo: representó a Uruguay ante Naciones Unidas y fue parte de los gobiernos de Sanguinetti

El diplomático llegó a ocupar un cargo en un ministerio australiano y fue consejero económico y agrícola de la Embajada de Uruguay en Camberra

25 de agosto 2025 - 17:17hs
Carlos Pérez del Castillo

Carlos Pérez del Castillo

Foto: Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales

El diplomático Carlos Pérez del Castillo murió a la edad de 81 años el pasado sábado; en su carrera representó a Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros organismos internacionales.

La familia informó que el sepelio se realizará el martes 26 de agosto en la calle Canelones 1450 (Empresa Rogelio Martinelli SA) y desde allí partirá el cortejo a las 13:00 hacia el cementerio Parque Martinelli, en la Ruta 102 kilómetro 24.

Pérez del Castillo fue representante de Uruguay ante estas organizaciones con sede en Suiza, desde marzo de 1998 hasta febrero del 2004, según rememora la propia OMC.

En esos años presidió la gran mayoría de los principales órganos de la OMC, entre ellos el Consejo General. El diplomático tenía "una absoluta fluidez en las tres lenguas oficiales de la organización", que eran inglés, francés y español.

Antes de ocupar cargos internacionales, fue parte de los dos gobiernos de Julio María Sanguinetti.

Desde 1985 a 1987 fue director general para Asuntos Económicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y entre los años 1995 y 1998 fue subsecretario de esta cartera.

Antes, en 1982, había sido designado como coordinador del Programa Económico Internacional de las Naciones Unidas, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Pérez del Castillo estudió en el Lycée Français de Montevideo y luego en Australia, donde obtuvo el título de licenciado en Economía. El diplomático llegó a ocupar un cargo en un ministerio australiano y más tarde fue consejero económico y agrícola de la Embajada de Uruguay en Camberra (Australia), desde 1969 a 1971.

El diplomático se casó con Mariana Philip y tuvo dos hijos.

