Asamblea General sesionó por los 100 años del Palacio Legislativo con toque de la Orquesta del Sodre

Yamandú Orsi y Carolina Cosse en los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Yamandú Orsi y Carolina Cosse en los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Yamandú Orsi y Carolina Cosse en los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Bancada de oposición en los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Festejos por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Yamandú Orsi, Julio María Sanguinetti y Lucía Topolansky en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Carolina Cosse en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Yamandú Orsi en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Carolina Cosse, Lucía Topolansky y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Yamandú Orsi y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Lucía Topolansky y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Yamandú Orsi y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Yamandú Orsi en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional del Sodre en los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional del Sodre en los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional del Sodre en los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens Festejos por los 100 años del Palacio Legislativo Foto: Inés Guimaraens

La Asamblea General del Uruguay sesiona de forma extraordinaria este lunes 25 de agosto con motivo del aniversario número 100 del Palacio Legislativo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Cerca de las 17:00, la vicepresidenta Carolina Cosse dio inicio a la sesión que además de estar compuesta por 129 legisladores, también tuvo la presencia del presidente Yamandú Orsi, entre otras autoridades de gobierno.

Otros invitados al evento fueron el expresidente Julio María Sanguinetti y las ex vicepresidentas Lucía Topolansky y Beatriz Argimón; así como intendentes de distintos departamentos.

Luego de un video de 10 minutos recapitulando los momentos más importantes de la historia del Palacio Legislativo, Cosse invitó a los presentes a asistir al Salón de los Pasos Perdidos para escuchar el Himno Nacional tocado por la Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional del Sodre.

Embed - Asamblea General - 100 años Palacio Legislativo | 25/08/2025 | República Oriental del Uruguay Además los músicos tocaron Libertango de Astor Piazzolla, como música clásica de Giuseppe Verdi y Ludwig van Beethoven. La jornada de este lunes se enmarcó en una serie de festejos por los 100 años del Palacio Legislativo. En este contexto, recientemente se inauguró una nueva iluminación de 360° en el exterior del edificio. Para el pasado sábado se tenía programado un evento musical con 20 artistas contratados, que terminó naufragando debido a que fue criticado por el costo aproximado de US$ 200.000. Sobre ese espectáculo musical, los reparos llegaron desde la oposición e incluso desde el propio oficialismo.