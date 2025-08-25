Dólar
/ Nacional / CENTENARIO

Asamblea General sesionó por los 100 años del Palacio Legislativo con toque de la Orquesta del Sodre

El evento cuenta con el presidente Yamandú Orsi, autoridades de gobierno y exjerarcas de otras administraciones

25 de agosto 2025 - 19:40hs
Yamandú Orsi y Carolina Cosse en los 100 años del Palacio Legislativo

Yamandú Orsi y Carolina Cosse en los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Yamandú Orsi y Carolina Cosse en los 100 años del Palacio Legislativo

Yamandú Orsi y Carolina Cosse en los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Yamandú Orsi y Carolina Cosse en los 100 años del Palacio Legislativo

Yamandú Orsi y Carolina Cosse en los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Bancada de oposición en los 100 años del Palacio Legislativo

Bancada de oposición en los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Festejos por los 100 años del Palacio Legislativo

Festejos por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Yamandú Orsi, Julio María Sanguinetti y Lucía Topolansky en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Yamandú Orsi, Julio María Sanguinetti y Lucía Topolansky en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Carolina Cosse en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Carolina Cosse en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Yamandú Orsi en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Yamandú Orsi en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Carolina Cosse, Lucía Topolansky y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Carolina Cosse, Lucía Topolansky y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Yamandú Orsi y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Yamandú Orsi y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Lucía Topolansky y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Lucía Topolansky y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Yamandú Orsi y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Yamandú Orsi y Julio María Sanguinetti en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Yamandú Orsi en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Yamandú Orsi en la Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Asamblea General por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional del Sodre en los 100 años del Palacio Legislativo

Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional del Sodre en los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional del Sodre en los 100 años del Palacio Legislativo

Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional del Sodre en los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional del Sodre en los 100 años del Palacio Legislativo

Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional del Sodre en los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens
Festejos por los 100 años del Palacio Legislativo

Festejos por los 100 años del Palacio Legislativo

Foto: Inés Guimaraens

La Asamblea General del Uruguay sesiona de forma extraordinaria este lunes 25 de agosto con motivo del aniversario número 100 del Palacio Legislativo.

Cerca de las 17:00, la vicepresidenta Carolina Cosse dio inicio a la sesión que además de estar compuesta por 129 legisladores, también tuvo la presencia del presidente Yamandú Orsi, entre otras autoridades de gobierno.

Otros invitados al evento fueron el expresidente Julio María Sanguinetti y las ex vicepresidentas Lucía Topolansky y Beatriz Argimón; así como intendentes de distintos departamentos.

Nueva iluminación del Palacio Legislativo
ILUMINACIÓN

Así es la nueva iluminación del Palacio Legislativo en conmemoración de los 100 años del edificio: mirá las fotos

100 anos del palacio legislativo: un concurso internacional, una muerte tragica y las multitudes del dia en que se inauguro
PALACIO LEGISLATIVO

100 años del Palacio Legislativo: un concurso internacional, una muerte trágica y las multitudes del día en que se inauguró

Luego de un video de 10 minutos recapitulando los momentos más importantes de la historia del Palacio Legislativo, Cosse invitó a los presentes a asistir al Salón de los Pasos Perdidos para escuchar el Himno Nacional tocado por la Orquesta Sinfónica Nacional y Coro Nacional del Sodre.

Embed - Asamblea General - 100 años Palacio Legislativo | 25/08/2025 | República Oriental del Uruguay

Además los músicos tocaron Libertango de Astor Piazzolla, como música clásica de Giuseppe Verdi y Ludwig van Beethoven.

La jornada de este lunes se enmarcó en una serie de festejos por los 100 años del Palacio Legislativo. En este contexto, recientemente se inauguró una nueva iluminación de 360° en el exterior del edificio.

Para el pasado sábado se tenía programado un evento musical con 20 artistas contratados, que terminó naufragando debido a que fue criticado por el costo aproximado de US$ 200.000.

Sobre ese espectáculo musical, los reparos llegaron desde la oposición e incluso desde el propio oficialismo.

Temas:

Carolina Cosse Palacio Legislativo presidente de la República Yamandú Orsi

