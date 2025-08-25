Lacalle Herrera fue operado en Argentina y no pudo asistir al acto por el bicentenario de la Independencia en Florida

Luis Lacalle Herrera, expresidente de la República Foto: Leonardo Carreño

El expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, fue operado el martes en Buenos Aires y, como aún no cuenta con el alta médica, no pudo asistir a la conmemoración por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia.

Fuentes del Partido Nacional informaron a El Observador que el mandatario originalmente había confirmado su asistencia al evento en Florida, sin embargo, un retraso con la fecha de la operación le impidió concurrir.

Herrera también tenía pensado concurrir a un acto del Partido Nacional en la Casa de Timoteo Aparicio, en el mismo departamento.

El exmandatario aún no cuenta con el alta médica, pero fuentes nacionalistas consultadas por El Observador aseguraron que ya se encuentra en su casa y está evolucionando "muy bien".

Se espera que en los próximos días esté totalmente recuperado y retome su actividad con total normalidad.