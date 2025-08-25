Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / OPERACIÓN

Lacalle Herrera fue operado en Argentina y no pudo asistir al acto por el bicentenario de la Independencia en Florida

Fuentes del Partido Nacional informaron a El Observador que el mandatario originalmente había confirmado su asistencia a la celebración, sin embargo, un retraso con la fecha de la operación le impidió ir

25 de agosto 2025 - 13:23hs
Luis Lacalle Herrera, expresidente de la República

Luis Lacalle Herrera, expresidente de la República

Foto: Leonardo Carreño

El expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, fue operado el martes en Buenos Aires y, como aún no cuenta con el alta médica, no pudo asistir a la conmemoración por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia.

Fuentes del Partido Nacional informaron a El Observador que el mandatario originalmente había confirmado su asistencia al evento en Florida, sin embargo, un retraso con la fecha de la operación le impidió concurrir.

Herrera también tenía pensado concurrir a un acto del Partido Nacional en la Casa de Timoteo Aparicio, en el mismo departamento.

Más noticias
¿empezo ya?: lacalle herrera ironizo sobre el gobierno de yamandu orsi y critico su falta de rumbo
POLÍTICA

"¿Empezó ya?": Lacalle Herrera ironizó sobre el gobierno de Yamandú Orsi y criticó su falta de "rumbo"

Luis Lacalle Herrera, expresidente de la República
CRÍTICA

Lacalle Herrera volvió a evaluar la conducción de Orsi: "Si no hay señor de la batuta, los instrumentos no tocan"

El exmandatario aún no cuenta con el alta médica, pero fuentes nacionalistas consultadas por El Observador aseguraron que ya se encuentra en su casa y está evolucionando "muy bien".

Se espera que en los próximos días esté totalmente recuperado y retome su actividad con total normalidad.

Temas:

Lacalle Herrera Argentina Partido Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro del domingo 24 de agosto

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

Ignacio Sosa
POSICIONES

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Peñarol le saca cinco puntos de ventaja a Nacional y recorta distancias en la clasificación acumulada

Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-0 River Plate: con goles de David Terans y Maximiliano Silvera, el manya ganó y dejó atrás su eliminación en Copa Libertadores

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos