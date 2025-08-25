El expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, fue operado el martes en Buenos Aires y, como aún no cuenta con el alta médica, no pudo asistir a la conmemoración por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia.
Lacalle Herrera fue operado en Argentina y no pudo asistir al acto por el bicentenario de la Independencia en Florida
Fuentes del Partido Nacional informaron a El Observador que el mandatario originalmente había confirmado su asistencia a la celebración, sin embargo, un retraso con la fecha de la operación le impidió ir