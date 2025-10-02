Defensor Sporting venció 2-0 a Central Español y clasificó a las semifinales de la Copa AUF Uruguay; los violetas siguen tras su cuarto título y se cruzan con Peñarol

Alexander Machado anotó el segundo gol de Defensor Sporting ante Central Español

Defensor Sporting venció 2-0 a Central Español este jueves de noche en el Estadio Luis Franzini y clasificó a las semifinales de la Copa AUF Uruguay .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Con este triunfo, los fusionados dejaron atrás los cuartos de final del torneo que ya ganaron tres veces (en las tres ediciones que se disputaron de esta competencia) y siguen tras su cuarta conquista.

Diego Abreu anotó el 1-0 de Defensor Sporting ante Central Español

Los goles fueron convertidos por Diego Abreu en el primer tiempo y por Alexander Machado en el segundo.

COPA AUF URUGUAY Racing 4-1 Universitario de Salto: el Cervecero se metió por primera vez en semifinales de Copa AUF Uruguay

VIOLENCIA Nacional fue multado por la petaca que se lanzó en la Copa AUF Uruguay y sumó un triste récord: castigos en las cuatro competiciones del año

En semifinales, el equipo dirigido por Ignacio Ithurralde enfrentará a Peñarol.

Los aurinegros dirigidos por Diego Aguirre habían eliminado a Tacuarembó en el Goyenola tras vencer 2-1.

Plaza, que este miércoles le ganó 1-0 a Albion en Colonia enfrentará a Racing.

Las semifinales se jugarán el 15 y 16 de octubre en cancha neutral. Los ganadores se enfrentarán en la final el miércoles 22 de octubre.

Así jugó el equipo violeta este jueves: