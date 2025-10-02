Dólar
El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Defensor Sporting venció 2-0 a Central Español y clasificó a las semifinales de la Copa AUF Uruguay; los violetas siguen tras su cuarto título y se cruzan con Peñarol

Defensor Sporting ganó en el Estadio Luis Franzini con goles de Diego Abreu y Alexander Machado

2 de octubre 2025 - 22:39hs
Alexander Machado anotó el segundo gol de Defensor Sporting ante Central Español

Foto: @CopaAUFUruguay

Foto: @CopaAUFUruguay

Defensor Sporting venció 2-0 a Central Español este jueves de noche en el Estadio Luis Franzini y clasificó a las semifinales de la Copa AUF Uruguay.

Con este triunfo, los fusionados dejaron atrás los cuartos de final del torneo que ya ganaron tres veces (en las tres ediciones que se disputaron de esta competencia) y siguen tras su cuarta conquista.

Diego Abreu Defensor Sporting vs Central Español Copa AUF Uruguay
Diego Abreu anotó el 1-0 de Defensor Sporting ante Central Español

Diego Abreu anotó el 1-0 de Defensor Sporting ante Central Español

Los goles fueron convertidos por Diego Abreu en el primer tiempo y por Alexander Machado en el segundo.

Hinchada de Nacional 
VIOLENCIA

Nacional fue multado por la petaca que se lanzó en la Copa AUF Uruguay y sumó un triste récord: castigos en las cuatro competiciones del año

Racing
COPA AUF URUGUAY

Racing 4-1 Universitario de Salto: el Cervecero se metió por primera vez en semifinales de Copa AUF Uruguay

En semifinales, el equipo dirigido por Ignacio Ithurralde enfrentará a Peñarol.

Los aurinegros dirigidos por Diego Aguirre habían eliminado a Tacuarembó en el Goyenola tras vencer 2-1.

Plaza, que este miércoles le ganó 1-0 a Albion en Colonia enfrentará a Racing.

Las semifinales se jugarán el 15 y 16 de octubre en cancha neutral. Los ganadores se enfrentarán en la final el miércoles 22 de octubre.

Así jugó el equipo violeta este jueves:

Defensor Sporting Copa AUF Uruguay Alexander Machado

