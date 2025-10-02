Defensor Sporting venció 2-0 a Central Español y clasificó a las semifinales de la Copa AUF Uruguay; los violetas siguen tras su cuarto título y se cruzan con Peñarol

Defensor Sporting venció 2-0 a Central Español este jueves de noche en el Estadio Luis Franzini y clasificó a las semifinales de la Copa AUF Uruguay.
Con este triunfo, los fusionados dejaron atrás los cuartos de final del torneo que ya ganaron tres veces (en las tres ediciones que se disputaron de esta competencia) y siguen tras su cuarta conquista.
Diego Abreu anotó el 1-0 de Defensor Sporting ante Central Español
Los goles fueron convertidos por Diego Abreu en el primer tiempo y por Alexander Machado en el segundo.
En semifinales, el equipo dirigido por Ignacio Ithurralde enfrentará a Peñarol.
Los aurinegros dirigidos por Diego Aguirre habían eliminado a Tacuarembó en el Goyenola tras vencer 2-1.
Plaza, que este miércoles le ganó 1-0 a Albion en Colonia enfrentará a Racing.
Las semifinales se jugarán el 15 y 16 de octubre en cancha neutral. Los ganadores se enfrentarán en la final el miércoles 22 de octubre.
Así jugó el equipo violeta este jueves:
