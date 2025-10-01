Plaza Colonia, que había dado el gran batacazo eliminando a Nacional, venció 1-0 a Albion y se metió por primera vez en la semifinal de la Copa AUF Uruguay, en la que enfrentará a Racing

Dólar
El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Los patablancas ganaron el encuentro casi en la hora y se metieron por primera vez en las semifinales de la Copa AUF Uruguay, en la que jugarán contra Racing

1 de octubre 2025 - 22:40hs
El festejo de los jugadores de Plaza Colonia por su victoria ante Albion en la Copa AUF Uruguay

El festejo de los jugadores de Plaza Colonia por su victoria ante Albion en la Copa AUF Uruguay

FOTO: @CopaAUFUruguay

Plaza Colonia le ganó 1-0 a Albion este miércoles a la noche en el Parque Prandi el partido entre ambos por los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay y de esa manera, los colonienses disputarán por primera vez las semifinales del torneo.

El gol del encuentro lo convirtió Hebert Vergara de cabeza casi en la hora, sobre los 88 minutos.

De esta manera, ahora Plaza Colonia deberá enfrentar a Racing en las semifinales del torneo, mientras que la otra semi la jugarán Peñarol, ante el ganador del encuentro de este jueves 2 entre Defensor Sporting (que ganó las tres ediciones jugadas hasta ahora de la Copa AUF Uruguay), y Central Español.

Un partido con pocas chances

El encuentro fue muy cerrado desde el inicio en el Parque Prandi de Colonia.

Los dueños de casa tuvieron alguna ocasión, pero la marraron, sobre todo, en el primer tiempo.

Albion, de todas maneras, no solo se defendió bien, sino que a veces jugó de contragolpe, para intentar tomar mal parada a la defensa rival.

Pero casi sobre el final, llegó ese gol de Hebert Vergara para que Plaza Colonia clasificara a las semifinales de la Copa AUF Uruguay y ahora deba enfrentar a Racing.

