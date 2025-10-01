Dólar
El sentido recuerdo del técnico de Peñarol, Diego Aguirre, hacia Juan Carlos De Lima, quien habló con Referí sobre lo que significó para él en Liverpool

Una dupla ofensiva que se entendió a las mil maravillas en los negriazules: Juan Carlos De Lima y Diego Aguirre; el actual técnico de Peñarol lo recordó de forma sentida

1 de octubre 2025 - 13:24hs
Diego Aguirre y Juan Carlos De Lima en Liverpool en 1984

Diego Aguirre y Juan Carlos De Lima en Liverpool en 1984

La muerte de Juan Carlos De Lima producida este miércoles en Florida, su ciudad natal, consternó al mundo del fútbol uruguayo por lo que significó el centrodelantero no solo en los grandes de este país, sino también en sus inicios en el profesionalismo en Liverpool, y luego también en Defensor Sporting.

El recuerdo de Diego Aguirre hacia De Lima

El actual director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, comenzó su carrera profesional en Liverpool.

Con escasa edad fue ascendido a la Primera división del club negriazul y en su temporada inicial, fue compañero de Juan Carlos De Lima quien, a su vez, también debutaba en el profesionalismo.

Diego Aguirre habló este miércoles con Referí sobre la muerte de su excompañero y lo recordó.

"¡Qué decirte! La verdad, Juan Carlos De Lima era un tipo espectacular. Tremenda persona. Cuando él llegó de Florida en 1984 a Liverpool, jugamos juntos". comenzó diciendo el entrenador aurinegro.

Y prosiguió: "Él era mayor que yo, tenía 21 años y yo 18. Él jugaba de '9' y yo de puntero izquierdo. Convivimos todo ese año divino".

"La verdad es que era una tremenda persona, recontra querido por todos", señaló Aguirre.

A su vez, indicó: "Acá en Peñarol lo adoran por su pasaje (en 1997 cuando fue decisivo con sus goles para conseguir el segundo quinquenio de los aurinegros). Es una gran pérdida, porque era un tipo humanamente sensacional. Además, tremendo jugador también".

