El sentido recuerdo del técnico de Peñarol, Diego Aguirre, hacia Juan Carlos De Lima, quien habló con Referí sobre lo que significó para él en Liverpool

Diego Aguirre y Juan Carlos De Lima en Liverpool en 1984

La muerte de Juan Carlos De Lima producida este miércoles en Florida, su ciudad natal, consternó al mundo del fútbol uruguayo por lo que significó el centrodelantero no solo en los grandes de este país, sino también en sus inicios en el profesionalismo en Liverpool, y luego también en Defensor Sporting.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como informó Referí, se trató de un futbolista muy especial que dejó un grato recuerdo en los distintos clubes a los que defendió en su carrera, no solo en lo local, sino también en lo internacional, jugando en Universidad Católica, Deportivo Quito y Emelec de Ecuador, Botafogo de Brasil, y Universidad Católica y O'Higgins de Chile.

El actual director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, comenzó su carrera profesional en Liverpool.

Con escasa edad fue ascendido a la Primera división del club negriazul y en su temporada inicial, fue compañero de Juan Carlos De Lima quien, a su vez, también debutaba en el profesionalismo.

FÚTBOL URUGUAYO Murió Juan Carlos De Lima, campeón de América y del mundo con Nacional y figura del quinquenio de Peñarol

FÚTBOL La increíble historia por la que Gregorio Pérez convenció al Cr. José Pedro Damiani, presidente de Peñarol en 1997, para contratar a Juan Carlos De Lima, tras caerse el pase de Diego Maradona

Diego Aguirre habló este miércoles con Referí sobre la muerte de su excompañero y lo recordó.

"¡Qué decirte! La verdad, Juan Carlos De Lima era un tipo espectacular. Tremenda persona. Cuando él llegó de Florida en 1984 a Liverpool, jugamos juntos". comenzó diciendo el entrenador aurinegro.

Y prosiguió: "Él era mayor que yo, tenía 21 años y yo 18. Él jugaba de '9' y yo de puntero izquierdo. Convivimos todo ese año divino".

"La verdad es que era una tremenda persona, recontra querido por todos", señaló Aguirre.

A su vez, indicó: "Acá en Peñarol lo adoran por su pasaje (en 1997 cuando fue decisivo con sus goles para conseguir el segundo quinquenio de los aurinegros). Es una gran pérdida, porque era un tipo humanamente sensacional. Además, tremendo jugador también".