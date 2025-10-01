Dólar
El mensaje de apoyo de Mina Bonino a Federico Valverde tras su complejo momento en Real Madrid; mirá lo que le escribió

Mina Bonino le dejó un mensaje en sus redes a Federico Valverde luego de que el jugador se manifestara por su momento en Real Madrid

1 de octubre 2025 - 13:54hs
Ante esa situación, Mina Bonino le dejó un mensaje en sus redes.

“Te amo, en esta y diez mil vidas voy a estar al lado tuyo”, señaló la periodista argentina.

Además, utilizó una frase bien uruguaya para alentarlo: “¡Vamo arriba amor!”.

“No me escondo y doy la cara”

Este miércoles Valverde, segundo capitán del Real Madrid, salió en su defensa al asegurar, después de no disputar un solo minuto este martes ante el Kairat Almaty en Liga de Campeones, que, "bajo ningún punto de vista", puede decirse que se "niega a jugar" un partido.

"Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", escribió en sus redes sociales.

Esta publicación llega después de que expresase en rueda de prensa, tras hacerlo en zona mixta semanas atrás, que no es de su agrado jugar como lateral derecho, aunque asegurando que está "a disposición de lo que necesite el equipo" y de su técnico, Xabi Alonso.

Además, Fede Valverde aseguró que tiene una buena relación con su entrenador.

"Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", señaló.

"Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", completó el internacional uruguayo.

Con base en EFE

