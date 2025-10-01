"Si tengo que ir con alguien a la batalla, voy con él": el compañero de Federico Valverde que lo bancó y dijo estar "seguro" que "le molesta" no jugar en Real Madrid

Fran García, uno de los jugadores de Real Madrid y compañero del uruguayo Federico Valverde , dijo que al uruguayo “le molesta” no haber jugado este martes ante Kairat por la Liga de Campeones, partido en el que el volante celeste fue suplente y no ingresó.

Tras el encuentro, el lateral izquierdo de los merengues fue consultado en zona mixta sobre Valverde y lo respaldó.

“Conociendo a Fede, para él no jugar un partido estoy seguro que le molesta, porque sabiendo del corazón que tiene y cómo es como persona, que le gusta estar siempre a pie de guerra”, dijo.

“Pero no, yo creo que al final Fede lo enfoca un poco más por querer, como decía, tomar esa revancha, pero bueno, creo que es un jugador que siempre podemos contar con él, es nuestro segundo capitán”, agregó García sobre lo que había dicho el uruguayo, de que quería una revancha tras la derrota 5-2 ante Atlético de Madrid el pasado fin de semana.

García valoró a Valverde y su entrega al equipo. “Yo creo que es un jugador que si tengo que ir con alguien a la batalla, voy con él, porque sé que él se parte la cara por cada uno de los que estamos nosotros”.

Xabi Alonso lo dejó en el banco

Como informó Referí, el volante fue suplente en el partido jugado en un viaje de 14.000 kilómetros, de ida y vuelta, y no ingresó en el partido.

Real Madrid hizo el viaje más largo de su historia para jugar un partido, con 7 mil kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para enfrentar a Kairat.

Federico Valverde en el Estadio Almaty Ortalyk de Kazajistán

Según expresan algunos medios españoles, el técnico Xabi Alonso le marcó la cancha a Federico Valverde y por eso lo dejó en el banco.

Por reglamento de la Champions League, los titulares y los suplentes deben salir a calentar, pero pese a que el uruguayo estaba como jugador sustituto en la lista oficial, fue el único que ni siquiera salió a hacerlo y se quedó sentado en el banco.

Con Carvajal y Trent Alexander-Arnold lesionados, Valverde, en dos declaraciones públicas, dijo que él no quería jugar de lateral derecho, que él no es lateral y no nació para jugar ahí.

En una situación de emergencia y sabiendo lo bien que se desempeña en donde lo pongan, el uruguayo, capitán hasta ahora, se animó a enviar ese mensaje a su nuevo entrenador.

Y posteriormente, Xabi Alonso parece que le envió otro no dándole ni un minuto contra Kairat en el 5-0 de visitantes por la Champions League y tras un viaje agotador.

Al respecto, Xabi Alonso fue consultado en conferencia de prensa por la situación de Valverde.

“Es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto, donde se lo necesite, es un jugador muy generoso. Siempre con buena predisposición. Si el partido lo hubiera necesitado, hubiera jugado. Como Álvaro Carreras. Hay que dosificar los minutos, los dos venían de una secuencia larga habiendo jugado prácticamente todo. Hay que saber manejar, es una decisión de ese tipo”, explicó.

Luego, ante la mención de que habían ocurrido "cosas raras" con Valverde, porque cuando todos salieron a calentar él se quedó sentado en el banco de suplentes, el entrenador de Real Madrid dijo: “No tengo ni idea, yo estaba viendo el partido y no me he quedado con nada de lo que me dices”.

El comunicado de Federico Valverde

Federico Valverde, se expresó este miércoles luego de la polémica que se generó al haber sido suplente en el partido de este martes por Liga de Campeones ante Kairat en Kazajistán.

Federico Valverde en la previa del partido ante Kairat de Kazajistán Federico Valverde en la previa del partido ante Kairat de Kazajistán

“He leído varios artículos dañando mi persona”, señaló en un mensaje en las redes sociales ante los cuestionamientos.

“Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso”, agregó el uruguayo.

Además, negó que tenga un conflicto con el entrenador del equipo, Xabi Alonso.

“Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos”.

“Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”, señaló Valverde.