Mientras Uruguay enfrentará a República Dominicana y a Uzbekistán en la fecha FIFA de octubre, mirá los rivales que tendrán Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay

La selección uruguaya se apronta para viajar en los próximos días a Malasia para jugar los dos encuentros correspondientes a la doble fecha FIFA de octubre, enfrentando a los combinados de República Dominicana y de Uzbekistán en Kuala Lumpur y en Malaca. En tanto, los otros seleccionados sudamericanos ya clasificados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, ya tienen a sus rivales.

El técnico celeste, Marcelo Bielsa, junto a su cuerpo técnico, viajan este viernes hacia el país asiático, según informó una fuente cercana a la selección a Referí.

Los jugadores comenzarán a entrenar el próximo lunes en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con la que existen 11 horas de diferencia.

Los rivales de los sudamericanos

En esta doble fecha FIFA de octubre, las demás selecciones sudamericanas clasificadas a la Copa del Mundo de 2026, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y Paraguay, ya tienen a sus rivales.

Estos son los rivales de cada uno en octubre:

Argentina: 10/10 Argentina-Venezuela y 13/10 Argentina-Puerto Rico

Brasil: 10/10 Brasil-Corea del Sur y 13/10 Brasil-Japón

Colombia: 11/10 Colombia-México y 14/10 Colombia-Canadá

Ecuador: 10/10 Ecuador-Estados Unidos y 14/10 Ecuador-México

Paraguay: 10/10 Paraguay-Japón y 14/10 Paraguay-Corea del Sur