FÚTBOL INTERNACIONAL

Mientras Uruguay enfrentará a República Dominicana y a Uzbekistán en la fecha FIFA de octubre, mirá los rivales que tendrán Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay

Todos los combinados de Sudamérica se aprontan para jugar partidos para seguir sumando experiencia para el Mundial 2026

30 de septiembre 2025 - 14:12hs
Lionel Messi con la selección argentina

Lionel Messi con la selección argentina

FOTO: AFP

La selección uruguaya se apronta para viajar en los próximos días a Malasia para jugar los dos encuentros correspondientes a la doble fecha FIFA de octubre, enfrentando a los combinados de República Dominicana y de Uzbekistán en Kuala Lumpur y en Malaca. En tanto, los otros seleccionados sudamericanos ya clasificados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, ya tienen a sus rivales.

El técnico celeste, Marcelo Bielsa, junto a su cuerpo técnico, viajan este viernes hacia el país asiático, según informó una fuente cercana a la selección a Referí.

Los jugadores comenzarán a entrenar el próximo lunes en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con la que existen 11 horas de diferencia.

Los rivales de los sudamericanos

En esta doble fecha FIFA de octubre, las demás selecciones sudamericanas clasificadas a la Copa del Mundo de 2026, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y Paraguay, ya tienen a sus rivales.

Estos son los rivales de cada uno en octubre:

Argentina: 10/10 Argentina-Venezuela y 13/10 Argentina-Puerto Rico
Brasil: 10/10 Brasil-Corea del Sur y 13/10 Brasil-Japón
Colombia: 11/10 Colombia-México y 14/10 Colombia-Canadá
Ecuador: 10/10 Ecuador-Estados Unidos y 14/10 Ecuador-México
Paraguay: 10/10 Paraguay-Japón y 14/10 Paraguay-Corea del Sur

selección uruguaya Argentina Brasil Colombia Ecuador Paraguay Mundial 2026 FIFA

