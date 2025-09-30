La selección uruguaya se apronta para viajar en los próximos días a Malasia para jugar los dos encuentros correspondientes a la doble fecha FIFA de octubre, enfrentando a los combinados de República Dominicana y de Uzbekistán en Kuala Lumpur y en Malaca. En tanto, los otros seleccionados sudamericanos ya clasificados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, ya tienen a sus rivales.
Mientras Uruguay enfrentará a República Dominicana y a Uzbekistán en la fecha FIFA de octubre, mirá los rivales que tendrán Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay
Todos los combinados de Sudamérica se aprontan para jugar partidos para seguir sumando experiencia para el Mundial 2026