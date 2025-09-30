El congreso organizado por los productores avícolas en Punta del Este fue reconocido como "el evento del año"

Productores avícolas nucleados en APAS de festejo: el premio lo recibió Joaquín Fernández, presidente de la asociación.

La Asociación de Productores Avícolas SUR (APAS) informó que el Congreso OVUM 2024 , desarrollado en Punta del Este, recibió como distinción la de " Evento del Año" , en una instancia de reconocimientos emprendida recientemente por la Cámara de Turismo de Uruguay (Camtur) .

El reconocimiento se expresó en una ceremonia realizada con motivo del Día Mundial del Turismo, denominada la "Noche del Sol".

En ese ámbito, se explicó desde APAS a El Observador, se reconoce a la excelencia, innovación y compromiso de las empresas que demuestren un desempeño destacado, generen un impacto en el entorno, contribuyan al desarrollo económico y fortalezcan el posicionamiento del país como destino turístico.

Con eso como marco, el Centro de Convenciones de Punta del Este postuló al XXVIII Congreso Latinoamericano de Avicultura- OVUM 2024, realizado entre el 12 y 15 de noviembre de 2024 y organizado por APAS -miembro de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA)-, quien obtuvo el premio MICE al Evento del Año.

Desde la mencionada asociación que nuclea a productores avícolas se señaló, finalmente, que fue un orgullo recibir el premio que corona el trabajo realizado y que posicionó a la avicultura uruguaya en el país y el mundo.

El contexto

La Cámara Uruguaya de Turismo, con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y el Ministerio de Turismo (Mintur), invitaron a la población en general a participar en la votación de la edición 2025 de los Premios Sol y señalaron en su momento la existencia de seis categorías: alojamiento turístico del año; turismo rural del año; transporte turístico del año; agencias de viaje del año; propuesta gastronómica del año; y evento MICE del año.

Los datos del evento organizado por APAS

OVUM 2024 convocó a 4.035 delegados de 50 países y 238 expositores en su feria comercial.

Durante los cuatro días del evento se presentaron 124 trabajos libres y se organizaron sesiones educativas de las cuales participaron 53 disertantes de 16 nacionalidades.

Los más de 3.900 delegados internacionales participantes tuvieron una estadía promedio de cinco días en el destino y de acuerdo a las estadísticas de la Asociación Mundial de Congresos (IICA), que estudia el gasto directo de los delegados de congresos internacionales de las diferentes regiones, el impacto económico directo superó los U$S 9.500.000.

Asimismo, de acuerdo a los estudios realizados a nivel global por Oxford Economics y el Event Industry Council, OVUM 2024 representó para Punta del Este y Uruguay un impacto económico total (directo + indirecto + inducido) de U$S 25.000.000.

El evento generó 400 oportunidades laborales a través de servicios brindados al evento dentro del Centro de Convenciones por más de 18 proveedores de servicios directos al evento.

fgr_08.jpg Lacalle Pou fue homenajeado en Ovum 2024. Fotos: Presidencia de la República / Ovum 2024