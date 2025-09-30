La selección uruguaya está a días de comenzar a entrenar en Kuala Lumpur, capital de Malasia, para disputar dos encuentros amistosos por la doble fecha FIFA de octubre, enfrentando a los rivales de República Dominicana y Uzbekistán, el que ya está clasificado al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. En tanto, Sergio Rochet, el arquero titular y jugador fundamental para Marcelo Bielsa, se perderá estos encuentros debido a una lesión.
El futbolista fundamental para Marcelo Bielsa que se perderá los dos partidos de la selección uruguaya de fecha FIFA de octubre
La celeste no tendrá a un jugador importante para el entrenador en ambos encuentros