Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

El futbolista fundamental para Marcelo Bielsa que se perderá los dos partidos de la selección uruguaya de fecha FIFA de octubre

La celeste no tendrá a un jugador importante para el entrenador en ambos encuentros

30 de septiembre 2025 - 14:57hs
Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya

Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya

Foto: ATON / FocoUy

La selección uruguaya está a días de comenzar a entrenar en Kuala Lumpur, capital de Malasia, para disputar dos encuentros amistosos por la doble fecha FIFA de octubre, enfrentando a los rivales de República Dominicana y Uzbekistán, el que ya está clasificado al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. En tanto, Sergio Rochet, el arquero titular y jugador fundamental para Marcelo Bielsa, se perderá estos encuentros debido a una lesión.

Rochet se pierde estos partidos

Sergio Rochet, el arquero titular de la selección uruguaya, no podrá estar contra República Dominicana ni Uzbekistán.

Uruguay's goalkeeper #01 Sergio Rochet points during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bolivia, on March 25, 2025. AIZAR RALDES / AFP
Sergio Rochet de Uruguay ante Bolivia por Eliminatorias

Sergio Rochet de Uruguay ante Bolivia por Eliminatorias

Los hinchas de Peñarol encendieron bengalas 
PEÑAROL

Peñarol fue nuevamente sancionado y así superó a Nacional por la indisciplina de sus parciales en esta temporada en la Liga AUF Uruguaya; compará los montos

Maximiliano Silvera en Peñarol
PEÑAROL

La propuesta que le hizo Peñarol a Maximiliano Silvera para extender su contrato con el club

El futbolista se lesionó otra vez defendiendo a su club, Internacional de Porto Alegre, en el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

"Rochet estará de baja durante cuatro semanas debido a un edema óseo en el pie izquierdo", informa el portal GAZ en Porto Alegre.

A su vez, agrega: "El uruguayo podrá volver a Inter solo después de la fecha FIFA, cuando el club enfrente a Fluminense el 25 de octubre".

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa Fecha FIFA República Dominicana Malasia Sergio Rochet

Seguí leyendo

Las más leídas

Lukas Podolski pasó de ser campeón del mundo con Alemania, a barra brava de su club
FÚTBOL

El campeón del mundo con su selección que ahora es barra brava de su equipo y sorprende a todos

La espectacular fiesta de cumpleaños con disfraces de Rodrigo Aguirre y su pareja
URUGUAYOS

La espectacular fiesta de cumpleaños con disfraces de Rodrigo Aguirre y su pareja, y con jugadores de la selección uruguaya; mirá las fotos

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
SELECCIÓN URUGUAYA

Selección uruguaya: se confirmaron los horarios matutinos de los próximos amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán del 10 y 13 de octubre; mirá los detalles y TV

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura
FÚTBOL URUGUAYO

Los jugadores de Nacional a los que Leo Fernández les ganó el Premio Charrúa al mejor futbolista de Uruguay; mirá la terna del 10 de Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos