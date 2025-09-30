El futbolista fundamental para Marcelo Bielsa que se perderá los dos partidos de la selección uruguaya de fecha FIFA de octubre

La selección uruguaya está a días de comenzar a entrenar en Kuala Lumpur, capital de Malasia, para disputar dos encuentros amistosos por la doble fecha FIFA de octubre, enfrentando a los rivales de República Dominicana y Uzbekistán, el que ya está clasificado al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. En tanto, Sergio Rochet, el arquero titular y jugador fundamental para Marcelo Bielsa, se perderá estos encuentros debido a una lesión.

Sergio Rochet, el arquero titular de la selección uruguaya, no podrá estar contra República Dominicana ni Uzbekistán.

Uruguay's goalkeeper #01 Sergio Rochet points during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bolivia, on March 25, 2025. AIZAR RALDES / AFP

El futbolista se lesionó otra vez defendiendo a su club, Internacional de Porto Alegre, en el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

"Rochet estará de baja durante cuatro semanas debido a un edema óseo en el pie izquierdo", informa el portal GAZ en Porto Alegre.

A su vez, agrega: "El uruguayo podrá volver a Inter solo después de la fecha FIFA, cuando el club enfrente a Fluminense el 25 de octubre".