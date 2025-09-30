Nacional rumbo a la Copa Libertadores femenina; mirá la delegación tricolor que viajó este martes al torneo y los días de los partidos de fase de grupo

El plantel principal de Nacional de fútbol femenino viajó este martes a la Copa Libertadores que se disputará en Argentina y en el que las tricolores debutarán este viernes 3 de octubre.
El equipo que dirige el entrenador Marcel Rauss partió desde el Aeropuerto de Carrasco con 23 futbolistas y una delegación de 11 asistentes, quienes se alojarán en el hotel NH Crillon de Buenos Aires.
Nacional rumbo a la Copa Libertadores Femenina 2025
El fixture de Nacional en la Copa Libertadores Femenina
Nacional integra el Grupo junto a Universidad de Chile, Deportivo Cali y Libertad de Paraguay.
El torneo cuenta con 16 equipos en cuatro grupos de cuatro clubes cada uno.
El estreno será este viernes tres de octubre a la hora 20 frente a la U de Chile en Morón.
Luego, Nacional enfrentará a Deportivo Cali el lunes 6 a las 16 horas en Banfield, cerrando la fase de grupos jugando ante Libertad el jueves 9 a las 16 horas en Morón.
El plantel de Nacional
El plantel de Nacional cuenta con tres arqueras, siete defensoras, seis volantes y siete delanteras, aunque varias jugadoras pueden ocupar puestos distintos según el esquema que plantee el DT.
Arqueras:
Josefina Villanueva
Helena Reja
Manuela Techera
Defensoras:
Yaqueline Apraez
Alison Latua
Isabela Cardoso
Joiceane Scatola
Melisa Alfonso
Maytel Costa
María Figueroa
Volantes:
Camila Russi
Cecilia Jourdan
Martina Segovia
Micaela Fitipaldi
Valentina Cousillas
Valentina Márquez
Delanteras:
Hadrielen Gomes
Isabela Pérez
Josefina Félix
Julieta Melogño
Sofía Oxandabarat
Martha Figueredo
Yamila Dornelles
Cuerpo técnico y staff de Nacional en la Copa Libertadores Femenina:
El staff que integra la delegación de Nacional está compuesto por 11 personas:
Marcel Rauss (DT)
Valeria Colman (AT)
Nicolás Sierra (PF)
Leonardo Machado (EA)
Aurora Busca (Dra)
Agustina Orellano (Fisio)
Marisa Chazarreta (Utilería)
Florencia Stefani (Coordinadora)
Lucía Benítez (Delegada)
Tatiana Villaverde (Dirigente)
Diego Martínez (Comunicación)