Nacional rumbo a la Copa Libertadores femenina; mirá la delegación tricolor que viajó este martes al torneo y los días de los partidos de fase de grupo

El plantel principal de Nacional de fútbol femenino viajó este martes a la Copa Libertadores que se disputará en Argentina y en el que las tricolores debutarán este viernes 3 de octubre.

El equipo que dirige el entrenador Marcel Rauss partió desde el Aeropuerto de Carrasco con 23 futbolistas y una delegación de 11 asistentes, quienes se alojarán en el hotel NH Crillon de Buenos Aires.

Nacional integra el Grupo junto a Universidad de Chile, Deportivo Cali y Libertad de Paraguay.

El torneo cuenta con 16 equipos en cuatro grupos de cuatro clubes cada uno.

Nacional rumbo a la Copa Libertadores Femenina 2025

El estreno será este viernes tres de octubre a la hora 20 frente a la U de Chile en Morón.

Luego, Nacional enfrentará a Deportivo Cali el lunes 6 a las 16 horas en Banfield, cerrando la fase de grupos jugando ante Libertad el jueves 9 a las 16 horas en Morón.

El plantel de Nacional

El plantel de Nacional cuenta con tres arqueras, siete defensoras, seis volantes y siete delanteras, aunque varias jugadoras pueden ocupar puestos distintos según el esquema que plantee el DT.

Nacional rumbo a la Copa Libertadores Femenina 2025

Arqueras:

Josefina Villanueva

Helena Reja

Manuela Techera

Defensoras:

Yaqueline Apraez

Alison Latua

Isabela Cardoso

Joiceane Scatola

Melisa Alfonso

Maytel Costa

María Figueroa

Nacional rumbo a la Copa Libertadores Femenina 2025

Volantes:

Camila Russi

Cecilia Jourdan

Martina Segovia

Micaela Fitipaldi

Valentina Cousillas

Valentina Márquez

Delanteras:

Hadrielen Gomes

Isabela Pérez

Josefina Félix

Julieta Melogño

Sofía Oxandabarat

Martha Figueredo

Yamila Dornelles

Nacional rumbo a la Copa Libertadores Femenina 2025

Cuerpo técnico y staff de Nacional en la Copa Libertadores Femenina:

El staff que integra la delegación de Nacional está compuesto por 11 personas:

Marcel Rauss (DT)

Valeria Colman (AT)

Nicolás Sierra (PF)

Leonardo Machado (EA)

Aurora Busca (Dra)

Agustina Orellano (Fisio)

Marisa Chazarreta (Utilería)

Florencia Stefani (Coordinadora)

Lucía Benítez (Delegada)

Tatiana Villaverde (Dirigente)

Diego Martínez (Comunicación)