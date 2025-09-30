Cómo sigue la recuperación de la lesión de Darwin Núñez que encendió las alarmas en Al-Hilal y en la selección uruguaya

Darwin Núñez ni siquiera viajó con su equipo, Al-Hilal, de Arabia Saudita, a Uzbekistán, donde este lunes, vencieron como visitantes 3-2 a Nasaf por la segunda fecha de la Champions League de Asia. El uruguayo se encuentra lesionado y así, se perdió los últimos dos compromisos de su club.

La semana pasada, Referí informó que el delantero "no completó el entrenamiento debido a dolor de rodilla", según confirmó su institución en un comunicado.

El técnico del equipo, Simone Inzaghi, explicó en conferencia de prensa que debido a la lesión de rodilla, prefirió que el futbolista no viajara a Uzbekistán.

"Preferimos que continuara con la evolución de ese dolor, pero en la concentración del club", afirmó Inzaghi.

Según informan medios saudíes, Darwin Núñez se encuentra mejor de su dolencia de rodilla y ya casi entrena con normalidad desde el pasado viernes 26 de setiembre.

Esto indica que sería muy difícil que el club ceda al futbolista a la selección uruguaya para la doble fecha FIFA de octubre contra República Dominicana y Uzbekistán.

Al-Hilal volverá a jugar recién luego de la doble fecha FIFA el 18 de octubre contra Al-Ettifaq por la Saudi Pro League, la Liga de Arabia Saudita, y se espera que en esa jornada, el uruguayo pueda volver a estar presente en el equipo.