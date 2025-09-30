La espectacular fiesta de cumpleaños con disfraces de Rodrigo Aguirre y su pareja, y con jugadores de la selección uruguaya; mirá las fotos

El delantero de la selección uruguaya, Rodrigo Aguirre, y su pareja, Mikaela Huvatt, festejaron juntos sus respectivos cumpleaños este fin de semana con una espectacular fiesta de disfraces con amigos y compañeros del atacante que juega en América de México.
El cumpleaños del ex Liverpool y ex Nacional es este 1° de octubre y el de su pareja fue este 29, por lo que ambos hicieron la celebración a la vez junto a sus personas más cercanas en el país azteca.
Uno de los que estuvo fue Sebastián Cáceres, compañero de Aguirre en América y la selección uruguaya, quien estuvo acompañado de su pareja, la influencer y boxeadora amateur mexicana Alana Flores.
Sebastián Cáceres y Alana Flores en la espectacular fiesta de cumpleaños con disfraces de Rodrigo Aguirre y su pareja
Sebastián Cáceres y Alana Flores en la espectacular fiesta de cumpleaños con disfraces de Rodrigo Aguirre y su pareja
También estuvo Brian Rodríguez, otros de los celestes y de las Águilas, quien lució un impresionante disfraz del Joker que hizo muy difícil que sea reconocido en las fotos.
La espectacular fiesta de cumpleaños con disfraces de Rodrigo Aguirre y su pareja
La espectacular fiesta de cumpleaños con disfraces de Rodrigo Aguirre y su pareja, en la foto junto a Brian Rodríguez
