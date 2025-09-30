Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

La espectacular fiesta de cumpleaños con disfraces de Rodrigo Aguirre y su pareja, y con jugadores de la selección uruguaya; mirá las fotos

Rodrigo Aguirre, y su pareja festejaron juntos sus respectivos cumpleaños con una espectacular fiesta de disfraces con amigos y compañeros del atacante; mirá las fotos

30 de septiembre 2025 - 9:56hs

La espectacular fiesta de cumpleaños con disfraces de Rodrigo Aguirre y su pareja

El delantero de la selección uruguaya, Rodrigo Aguirre, y su pareja, Mikaela Huvatt, festejaron juntos sus respectivos cumpleaños este fin de semana con una espectacular fiesta de disfraces con amigos y compañeros del atacante que juega en América de México.

El cumpleaños del ex Liverpool y ex Nacional es este 1° de octubre y el de su pareja fue este 29, por lo que ambos hicieron la celebración a la vez junto a sus personas más cercanas en el país azteca.

La foto de Mikaela Huvatt junto a Rodrigo Aguirre tras su duro golpe 
URUGUAYOS

El duro golpe que recibió el uruguayo Rodrigo Aguirre: mirá el impacto, cómo le quedó la cara y la foto con una broma de Brian Rodríguez

Uno de los que estuvo fue Sebastián Cáceres, compañero de Aguirre en América y la selección uruguaya, quien estuvo acompañado de su pareja, la influencer y boxeadora amateur mexicana Alana Flores.

También estuvo Brian Rodríguez, otros de los celestes y de las Águilas, quien lució un impresionante disfraz del Joker que hizo muy difícil que sea reconocido en las fotos.

La espectacular fiesta de cumpleaños con disfraces de Rodrigo Aguirre y su pareja, en la foto junto a Brian Rodríguez

La espectacular fiesta de cumpleaños con disfraces de Rodrigo Aguirre y su pareja, en la foto junto a Brian Rodríguez

