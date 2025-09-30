Un hombre envolvió a un gato con una lona y "lo mató a palazos" en Manga y otro fue filmado maltratando a su perro en Cordón

El gato de un joven escapó de su casa en la zona de Manga y otro hombre, también vecino del barrio, lo envolvió con una lona y "lo mató a palazos" , según denunció el dueño del animal a través de sus redes sociales y confirmó El Observador con Red Bichera , organización que se encarga de "rescatar, rehabilitar y reubicar" animales en situación de calle, maltratados o abandonados.

El colectivo sin fines de lucro de protección animalista denunció la situación de abuso contra el felino y está a la espera de que el Instituto Nacional de Bienestar Animal ( INBA ) tome medidas.

"Me mató uno de mis gatos porque sí. Como se puede ver en la cámara de seguridad, lo envuelve en una lona y le da palazos hasta matarlo sin corazón ", denunció el joven en su cuenta de Instagram.

CASO FERRERO Fiscalía busca imputar a detenidos por atentado narco contra a la fiscal Mónica Ferrero

Según explicó a El Observador la responsable de Red Bichera, Giannina Ruiz, el agresor tiene dos perros bajo su cuidado que " obviamente también maltrata y tiene atados ".

Ruiz denunció que es un caso de crueldad animal que "no puede quedar impune". "Nos duele en el alma contar que un gatito perdió la vida a causa de la violencia", agregó.

Además, consideró que "lo más alarmante es que la persona responsable de este acto también tiene dos perros, uno de ellos pitbull", que según la información que recabaron "también sufren maltratos".

"No podemos mirar para otro lado, necesitamos que estos hechos tomen fuerza, se difundan y no queden en la nada", apuntó.

El hecho fue denunciado ante la Policía, que trabaja en el esclarecimiento del caso, y el responsable está plenamente identificado.

Por otra parte, el colectivo denunció que otro hombre quedó filmado maltratando a su perro en una azotea del barrio Cordón, donde se lo ve pateando al animal e incluso tirándolo en un pequeño depósito.