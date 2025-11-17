Dólar
MUNDIAL 2026

"Hicieron vudú": la furia del DT de Nigeria que acusó a Congo de practicar magia negra en los penales y dejarlos sin repechaje para el Mundial 2026; mirá el video

"Hacía así con agua o no sé qué", precisó el entrenador mientras agitaba su mano en el aire; mirá el video

17 de noviembre 2025 - 9:21hs

La bronca de Eric Chelle, DT de Nigeria, quien acusó a Congo de hacer vudú

El seleccionador nigeriano de fútbol se mostró muy molesto tras la derrota de las Súper Águilas el domingo contra la República Democrática del Congo, acusando a un miembro del equipo congoleño de practicar "vudú" para asegurarse un lugar en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

"Durante los penales, el tipo del Congo hizo vudú, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, por eso estaba enojado con él", explicó a la prensa Eric Chelle al acabar el partido ganado por los congoleños en los penales.

"Hacía así con agua o no sé qué", precisó el entrenador mientras agitaba su mano en el aire.

Tras el cuarto gol congoleño, el de la victoria, Chelle se dirigió hacia el banco contrario, visiblemente furioso contra un miembro del equipo técnico congoleño, según las imágenes transmitidas por televisión.

Esa derrota acabó con las posibilidades de Nigeria, el país más poblado de África, de participar en la Copa del Mundo del próximo año en Norteamérica, por lo que las Súper Águilas, ausentes ya en la edición precedente en Catar, se perderán dos Mundiales consecutivos por primera vez desde que Nigeria debutó en un Mundial en 1994.

La República Democrática del Congo, que no acude a una cita mundialista desde 1974, deberá por su parte participar en un repechaje internacional para lograr su boleto.

El repechaje se disputará en marzo en México, uno de los países anfitriones del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá.

Eric Chelle, anteriormente seleccionador de Malí (2022-2024), a quien llevó a los cuartos de final de la CAN 2023, se convirtió en seleccionador del equipo nigeriano a principios de año, con el objetivo de llevar al equipo al Mundial.

AFP

