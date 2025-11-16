Cristiano Ronaldo entra aún más en la historia: Portugal se clasificó al Mundial 2026 y jugará su sexta Copa del Mundo con 41 años

Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Porto, mientras que en el otro encuentro del grupo F, Irlanda venció 3-2 en Hungría, logrando el acceso al Repechaje. En tanto, Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo, estableciendo un récord.

En el norte de Portugal y sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador de Paris Saint-Germain, Joao Neves (30', 41, 81'), y el volante de Manchester United, Bruno Fernandes (45+3' de penal, 51', 72' de penal), con sendos tripletes.

Portugal, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será su novena Copa del Mundo. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Ese único revés llegó el jueves en Dublín, y dio alas a Irlanda para llegar viva a la última jornada, en la que se enfrentaba a Hungría, hasta entonces la clara favorita para disputar el Repechaje.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA Eurocopa 2024 Group F football match between Georgia and Portugal at the Arena AufSchalke in Gelsenkirchen on June 26, 2024. OZAN KOSE / AFP Cristiano Ronaldo con Portugal FOTO: AFP

Pese a que no jugó porque fue expulsado el jueves pasado por un codazo y a través del VAR, Cristiano Ronaldo entrará en la historia ya que jugará su sexto Mundial y lo hará con 41 años.

El único que puede igualarlo es Lionel Messi, quien aún no admitió que concurrirá con la selección argentina, pero todo indica que así será.

Los otros históricos que han jugado hasta ahora en cinco Mundiales además de ellos dos, fueron el arquero mexicano, Antonio Carvajal, el alemán Lothar Matthäus y el mexicano Rafael Márquez.