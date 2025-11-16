Cristiano Ronaldo entra aún más en la historia: Portugal se clasificó al Mundial 2026 y jugará su sexta Copa del Mundo con 41 años
El astro portugués no pudo jugar el encuentro contra Armenia de este domingo por encontrarse suspendido
16 de noviembre 2025 - 14:50hs
Cristiano Ronaldo
Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP
Portugal, liderada por Joao Neves y Bruno Fernandes, se clasificó para el Mundial 2026 al aplastar 9-1 a Armenia este domingo en Porto, mientras que en el otro encuentro del grupo F, Irlanda venció 3-2 en Hungría, logrando el acceso al Repechaje. En tanto, Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo, estableciendo un récord.
En el norte de Portugal y sin Cristiano Ronaldo, suspendido, brillaron el jugador de Paris Saint-Germain, Joao Neves (30', 41, 81'), y el volante de Manchester United, Bruno Fernandes (45+3' de penal, 51', 72' de penal), con sendos tripletes.
También anotaron Renato Veiga (7'), Gonçalo Ramos (21') y Francisco Conceicao (90+2'), mientras que Eduard Spertsyan (18') empató provisionalmente para Armenia.
Cristiano Ronaldo en la historia
Portugal, dirigido por el español Roberto Martínez, estará así en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, en la que será su novena Copa del Mundo. Lo hace con un recorrido casi perfecto, con cuatro victorias, un empate y una derrota.