El importante anuncio que hizo Cristiano Ronaldo sobre el Mundial 2026, al que aún no está clasificado, y el final de su carrera

Portugal aún no está clasificado para la próxima Copa del Mundo, pero podría lograrlo si vence este jueves

12 de noviembre 2025 - 8:34hs
Ronaldo y Cavani
Ronaldo y Cavani AFP

La estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo aseguró este martes que el Mundial de 2026, que disputará con 41 años, será "seguro" el último de su carrera.

"Definitivamente sí", respondió el actual delantero del Al-Nassr cuando se le preguntó si el próximo Mundial será el último. "Tendré 41 años y creo que será el momento" de retirarse como internacional, dijo en un foro sobre turismo en Arabia Saudita.

Ronaldo también habló sobre su retiro como profesional, asegurando que el momento de colgar los botines está cerca: "Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más".

Cristiano Ronaldo Portugal

Portugal aún no está clasificado para la próxima Copa del Mundo, pero podría lograrlo si vence a Irlanda el jueves.

Ronaldo no le ha podido dar aún a Portugal un título mundialista y lo más cerca que estuvo fue en 2006, cuando la selección lusa perdió en semifinales contra Francia.

stuani-jpg..webp
Cristiano Ronaldo y Edinson Cavani en el último partido entre Uruguay y Portugal en el Mundial de Rusia 2018 que ganaron los celestes con dos tantos de El Matador
Cristiano Ronaldo y Edinson Cavani en el último partido entre Uruguay y Portugal en el Mundial de Rusia 2018 que ganaron los celestes con dos tantos de El Matador

Tras una exitosa carrera en Europa, especialmente en el Manchester United y Real Madrid, Ronaldo fichó por el Al-Nassr en 2023, iniciando un movimiento de grandes figuras al fútbol saudita para jugar en el país que será la sede del Mundial 2034.

Impulsado por el príncipe heredero y líder de facto del reino, Mohammed bin Salmán, el plan de reformas Visión 2030 tiene como objetivo abrir el país y diversificar su economía, que depende en gran medida del petróleo.

El deporte ocupa un lugar destacado en esta estrategia, aunque los críticos con el reino denuncian que la monarquía saudita blanquea sus políticas a través de la organización de grandes eventos deportivos.

AFP

