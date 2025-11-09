Luciano Rodríguez, el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, sufrió su primera expulsión en su club, Neom, que este sábado perdió como local 3-1 ante Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, quien anotó un tanto, y que es el líder de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.
La insólita expulsión de Luciano Rodríguez, tras ser revisada en el VAR, en la derrota de Neom contra Al-Nassr en el que anotó Cristiano Ronaldo; mirá el video
El futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa vio su primera tarjeta roja en Arabia Saudita