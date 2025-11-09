Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

La insólita expulsión de Luciano Rodríguez, tras ser revisada en el VAR, en la derrota de Neom contra Al-Nassr en el que anotó Cristiano Ronaldo; mirá el video

El futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa vio su primera tarjeta roja en Arabia Saudita

9 de noviembre 2025 - 13:26hs

Luciano Rodríguez, el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, sufrió su primera expulsión en su club, Neom, que este sábado perdió como local 3-1 ante Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, quien anotó un tanto, y que es el líder de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

La roja que vio el exjugador de Liverpool, entre otros, fue bastante insólita.

El VAR tomó parte fundamental para que el uruguayo viera su primera roja en el fútbol árabe.

Una falta que no se ve

Luciano Rodríguez fue expulsado por un supuesto codazo a un jugador de Al-Nassr y Neom se quedó con un hombre de menos al minuto 56.

Sin embargo, el árbitro tuvo que ser llamado al VAR para verla y estuvo más de un minuto allí.

En la reiteración se ve que el uruguayo estira el brazo pero no mete un fuerte codazo, más allá de que el rival que lo marca se tiró al piso.

De todas maneras, para el juez fue expulsión y lo terminó echando. Cuando Luciano Rodríguez pasó por al lado de su técnico, este le tomó la cabeza como para ampararse con él.

Luciano Rodríguez Cristiano Ronaldo Marcelo Bielsa Al-Nassr Arabia Saudita Neom

