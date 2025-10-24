Mirá el golazo de Luciano Rodríguez para el empate de su equipo, Neom, en Arabia Saudita

Luciano Rodríguez fue titular en el encuentro que se jugó este viernes con su nuevo club, Neom de Arabia Saudita, que fue local frente a Al-Khaleej, y resultó fundamental, ya que consiguió la igualdad luego de que fueran perdiendo 1-0.

El futbolista de la selección uruguaya volvió a ser titular, y jugó los 90 minutos del partido.

Al-Khaleej sorprendió a todos en el King Khalid Sport City Stadium.

La visita se puso en ventaja 1-0 a través de Saleh Al-Amri a los 16 minutos.

Neom le buscaba la vuelta para el empate, pero estaba lejos del mismo, e incluso se salvó del segundo en un par de ocasiones.

Hasta que a los 33 minutos se dio una gran jugada y por su concepción, terminó en un golazo.

Mehdi Benrahma tomó la pelota casi sobre el banderín del córner y habilitó muy bien a Luciano Rodríguez en el área. Este tocó con el histórico francés, Alexandre Lacazette, quien a su vez, ensayó una gran pared con el uruguayo.

El ex Liverpool definió muy bien lo que fue el 1-1 final para Neom.