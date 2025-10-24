Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Sábado:
Mín  15°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / SINDICATOS

Jorge Bermúdez fue expulsado de la FUS: el dirigente sindical se retiró abucheado por la asamblea

La determinación se da tras constatar diversas irregularidades en el uso del dinero de un fondo sindical; la FUS llevará el caso a la Justicia

24 de octubre 2025 - 18:28hs
Jorge Bermúdez, archivo.&nbsp;

Jorge Bermúdez, archivo. 

Foto: Inés Guimaraens

El histórico dirigente sindical de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge "Fogata" Bermúdez, fue expulsado del sindicato por votación de una "mayoría amplísima" durante la asamblea de trabajadores de este viernes.

La decisión se tomó tras los resultados de una auditoría externa que constató diversas irregularidades en el uso del dinero del Fondo de Formación del gremio.

El actual secretario general de la FUS, Marcos Franco, contó que la determinación de la asamblea fue por "mayoría amplísima"; mientras que los videos de la asamblea muestran como Bermúdez se retiró abucheado e insultado.

Más noticias
Federación Uruguaya de la Salud (FUS)
POLÉMICA

FUS intimó a Jorge Bermúdez y exsecretario de finanzas a devolver dinero de un fondo sindical que cobraban en sus cuentas personales

Jorge Bermúdez, exsecretario general de la Federación Uruguaya de la Salud
FUS

Jorge Bermúdez dijo que "se ha montado una operación" tras intimación de la FUS para que devuelva dinero de un fondo sindical

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AcaEmmita/status/1981744839516455027?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981744839516455027%7Ctwgr%5Eac17081d55bfc71162f8b1904ab1f0dfafb55fd1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.teledoce.com%2Ftelemundo%2Fnacionales%2Ffederacion-de-la-salud-expulso-al-dirigente-jorge-fogata-bermudez-tras-gastos-cuestionados%2F&partner=&hide_thread=false

Incluso, cuando hizo uso de la palabra los integrantes de la asamblea le dieron la espalda y manifestaron su repudio. "Son prácticas que no van con el sentir mayoritario de todos los trabajadores", agregó Franco.

"Se presentó una moción de resolución la cual determinaba avalar todas las resoluciones del Consejo Central, desde el proceso de la auditoría, relegarlo en sus responsabilidades políticas y en función de los datos vertidos por la auditoría se presentó la moción de la expulsión de la FUS a Jorge Bermúdez y (al exsecretario de Finanzas) Héctor dos Santos", conto Franco en diálogo con El Observador.

El secretario general recordó que "Bermúdez ya había sido relegado, pero era el secretario de formación sindical, integraba el secretariado ejecutivo del PIT-CNT y la Junta Nacional de Salud (Junasa)".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EPreve/status/1981757997450731953&partner=&hide_thread=false

A inicios de octubre, la FUS comunicó que le había retirado la confianza Bermúdez por este mismo caso y le pidió que deje la Junasa no ser más representados por él.

Por otra moción presentada en la asamblea de este viernes, se resolvió que una vez finalizada la auditoría se eleven todos los elementos a la Justicia.

La auditoría, realizada por la empresa CMC-SFAI, detalla los gastos realizados entre el 1º de mayo de 2024 y el 31 de julio de 2025 en las cuentas bancarias del sindicato que manejaba Bermúdez.

En el documento se indica que faltan comprobantes para justificar $ 2.691.473 (cerca de US$ 57.000). También reporta que Bermúdez gastó $ 1.192.781, de los cuales $ 613.627 no cuentan con justificación.

Temas:

FUS ( Federación Uruguaya de la Salud) Asamblea

Seguí leyendo

Las más leídas

VIDEO | Sebastián Marset amenaza a El Colla y a las autoridades: Estamos preparados para hacer guerra
NARCO

VIDEO | Sebastián Marset amenaza a "El Colla" y a las autoridades: "Estamos preparados para hacer guerra"

Inumet actualizó la amarilla por tormentas puntualmente fuertes en Uruguay: las zonas afectadas
CLIMA

Inumet actualizó la amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" en Uruguay: las zonas afectadas

La tormenta avanza sobre Uruguay este viernes
CLIMA

Metsul advierte por "riesgo muy alto de vendavales entre hoy y mañana en Uruguay": los detalles

La bandera que le hicieron hinchas de Galatasaray a Lucas Torreira
URUGUAYOS

El difícil momento familiar de Lucas Torreira, que pese a eso jugó por Liga de Campeones en un gesto que fue valorado por Galatasaray, antes de viajar a Uruguay; mirá su mensaje

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos