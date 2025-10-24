Jorge Bermúdez fue expulsado de la FUS: el dirigente sindical se retiró abucheado por la asamblea

El histórico dirigente sindical de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) , Jorge "Fogata" Bermúdez , fue expulsado del sindicato por votación de una "mayoría amplísima" durante la asamblea de trabajadores de este viernes.

La decisión se tomó tras los resultados de una auditoría externa que constató diversas irregularidades en el uso del dinero del Fondo de Formación del gremio.

El actual secretario general de la FUS, Marcos Franco , contó que la determinación de la asamblea fue por "mayoría amplísima" ; mientras que los videos de la asamblea muestran como Bermúdez se retiró abucheado e insultado .

Incluso, cuando hizo uso de la palabra los integrantes de la asamblea le dieron la espalda y manifestaron su repudio . "Son prácticas que no van con el sentir mayoritario de todos los trabajadores", agregó Franco.

"Se presentó una moción de resolución la cual determinaba avalar todas las resoluciones del Consejo Central, desde el proceso de la auditoría, relegarlo en sus responsabilidades políticas y en función de los datos vertidos por la auditoría se presentó la moción de la expulsión de la FUS a Jorge Bermúdez y (al exsecretario de Finanzas) Héctor dos Santos", conto Franco en diálogo con El Observador.

El secretario general recordó que "Bermúdez ya había sido relegado, pero era el secretario de formación sindical, integraba el secretariado ejecutivo del PIT-CNT y la Junta Nacional de Salud (Junasa)".

El histórico dirigente de la FUS, Jorge Bermúdez, acaba de ser abucheado y silbado durante la asamblea general del gremio que se realiza en el polideportivo de Canelones.



— Eduardo Preve (@EPreve) October 24, 2025

A inicios de octubre, la FUS comunicó que le había retirado la confianza Bermúdez por este mismo caso y le pidió que deje la Junasa no ser más representados por él.

Por otra moción presentada en la asamblea de este viernes, se resolvió que una vez finalizada la auditoría se eleven todos los elementos a la Justicia.

La auditoría, realizada por la empresa CMC-SFAI, detalla los gastos realizados entre el 1º de mayo de 2024 y el 31 de julio de 2025 en las cuentas bancarias del sindicato que manejaba Bermúdez.

En el documento se indica que faltan comprobantes para justificar $ 2.691.473 (cerca de US$ 57.000). También reporta que Bermúdez gastó $ 1.192.781, de los cuales $ 613.627 no cuentan con justificación.