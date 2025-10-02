FUS le retiró la confianza a Jorge Bermúdez y le pidió que deje la Junasa: "Nuestra federación no se siente representada por él"

La Federación Uruguaya de la Salud ( FUS ) le retiró la confianza a su exsecretario general Jorge Bermúdez ante la Junta Nacional de Salud ( Junasa ), en medio del escándalo por el uso del dinero del Fondo de Formación del gremio, confirmaron fuentes del sindicato a El Observador.

La FUS comunicó su decisión a la Junasa, donde Bermúdez oficia como representante del sindicato, luego de recibir los resultados de una auditoría externa que constató diversas irregularidades en el uso del dinero del fondo sindical.

"Luego de la reunión del Consejo Central y tras evaluar el informe de la empresa auditora y en función de la gravedad que se ve reflejada en este, se decidió por mayoría retirar la confianza a Jorge Bermúdez" , se lee en el comunicado enviado este miércoles, difundido en primera instancia por Eduardo Preve.

"A partir de ahora nuestra Federación no se siente representada por él , y se le solicitó dar un paso al costado en sus responsabilidades hasta que se expida el Tribunal de Ética y su informe sea refrendado en una Dirección Nacional", detallaron desde el sindicato.

En otro comunicado dirigido al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la FUS informó que relevó de su Consejo Central a Bermúdez, Héctor dos Santos, Rossana Lombardo y Harlington Piriz.

"Queremos dejarle claro a usted que a partir del día de la fecha la Federación Uruguaya de la Salud no se siente representada por Jorge Bermúdez y Harlington Piriz, por lo que las decisiones que pudieran tomar ellos son a titulo personal quedando nuestra Federación eximida de las mismas", remarcaron.

La auditoría, realizada por la empresa CMC-SFAI, detalla los gastos realizados entre el 1º de mayo de 2024 y el 31 de julio de 2025 en las cuentas bancarias del sindicato que manejaba Bermúdez.

En el documento se indica que faltan comprobantes para justificar $ 2.691.473 (cerca de US$ 57.000). También reporta que Bermúdez gastó $ 1.192.781, de los cuales $ 613.627 no cuentan con justificación.