Una policía de 35 años sufrió una herida de bala en la cara mientras se encontraba en su casa en Malvín Norte

Una policía de 35 años sufrió una herida de arma de fuego en la cara este miércoles en la noche, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El hecho ocurrió sobre el barrio Malvín Norte , en la calle Iguá esquina 125, de acuerdo a lo informado en primera instancia por Montevideo Portal.

La víctima se encontraba en su casa cuando, al escuchar varios disparos de arma de fuego, sintió una herida en el rostro .

Alertados por este hecho, los oficiales se dirigieron a la casa de la mujer y allí la encontraron con una herida superficial en la boca que le provocó la caída de un diente .

Tras esto, la oficial fue traslada al Hospital Pasteur, donde permanece en observación con heridas que no revisten gravedad.

En la casa de la víctima se observaron daños en la ventana de la cocina y hallaron cinco vainas del lado de afuera del apartamento.

El caso está en manos de la fiscal de Flagrancia de 14° Turno, Viviana Maqueira, que ordenó el relevamiento de cámaras, testigos y la actuación de Policía Científica en el lugar.