Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Martes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / MALDONADO

La Policía solicita colaboración para localizar a una adolescente de 17 años desaparecida en Maldonado

De acuerdo a la misiva policial, se trata de Maia Anaiad Buero Tejera, una joven de 17 años que fue vista por última vez el 26 de setiembre

29 de septiembre 2025 - 9:37hs
1

La Jefatura de Policía de Maldonado emitió un comunicado en el que solicita colaboración de la población para ubicar a una adolescente de 17 años, quien permanece ausente de su hogar desde el pasado viernes.

De acuerdo a la misiva policial, se trata de Maia Anaid Buero Tejera, una joven de 17 años que fue vista por última vez el 26 de setiembre en su domicilio en calle Antiguo Camino Lussich del barrio Los Aromos de la capital departamental.

2
Más noticias
La camioneta había sido incendiada
INVESTIGACIÓN

Encontraron la camioneta en la que habrían fugado los delincuentes que atentaron contra la casa de Ferrero

dos personas ingresaron a la casa de monica ferrero y efectuaron disparos: investigan un pozo donde podrian haber dejado explosivos
FISCAL DE CORTE

Dos personas ingresaron a la casa de Mónica Ferrero y efectuaron disparos: investigan un pozo donde podrían haber dejado explosivos

Según el comunicado, la adolescente vestiría un jean claro, remera blanca, campera negra con capucha, championes blancos de la marca Puma y mochila gris con negro. Tiene tatuajes en el cuello y en su brazo izquierdo.

Además, adjuntaron imágenes para aportar con su identificación.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 06.18.38

Cualquier información que pueda ser útil puede ser comunicada a través del Servicio de Emergencias 911, al 2030 4638 de Personas Ausentes o en la seccional policial más próxima.

Temas:

policía adolescente Maldonado

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Dos personas ingresaron a la casa de Mónica Ferrero y efectuaron disparos: investigan un pozo donde podrían haber dejado explosivos
FISCAL DE CORTE

Dos personas ingresaron a la casa de Mónica Ferrero y efectuaron disparos: investigan un pozo donde podrían haber dejado explosivos

Imagen ilustrativa
SEGURIDAD

Qué se sabe hasta ahora del atentado contra la fiscal Mónica Ferrero: vecinos escucharon una explosión en la madrugada y disparos

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Juventud 0-0 Nacional por el Torneo Clausura: Sebastián Sosa fue gran figura, el tricolor jugó muy mal y dejó dos puntos por el camino

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos