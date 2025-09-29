La Policía solicita colaboración para localizar a una adolescente de 17 años desaparecida en Maldonado

La Jefatura de Policía de Maldonado emitió un comunicado en el que solicita colaboración de la población para ubicar a una adolescente de 17 años, quien permanece ausente de su hogar desde el pasado viernes.

De acuerdo a la misiva policial, se trata de Maia Anaid Buero Tejera, una joven de 17 años que fue vista por última vez el 26 de setiembre en su domicilio en calle Antiguo Camino Lussich del barrio Los Aromos de la capital departamental.

Según el comunicado, la adolescente vestiría un jean claro, remera blanca, campera negra con capucha, championes blancos de la marca Puma y mochila gris con negro. Tiene tatuajes en el cuello y en su brazo izquierdo.

Además, adjuntaron imágenes para aportar con su identificación. WhatsApp Image 2025-09-29 at 06.18.38 Cualquier información que pueda ser útil puede ser comunicada a través del Servicio de Emergencias 911, al 2030 4638 de Personas Ausentes o en la seccional policial más próxima.