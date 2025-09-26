La Policía detuvo a un adolescente vinculado al asesinato del exjuez Luis Delfino

Luis Delfino Vivo, el exjuez y abogado que fue encontrado en un auto prendido fuego en la zona de Flor de Maroñas

El jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito , confirmó que el departamento de Homicidios detuvo a un menor de edad que estaba "vinculado con el homicidio del exjuez " , en referencia a Luis Delfino .

" Tenía pedido de captura y Homicidios lo detuvo ", agregó el jerarca, quien reconoce que los delitos de esta naturaleza " son complejos de investigar ", pero garantizó que las autoridades cuentan con " personal capacitado, lo que ha sido traslucido en la cantidad de personas formalizadas y condenadas por los hechos de homicidio que tenemos en Montevideo y el resto del país".

A principios de agosto el cuerpo del exabogado y exjuez, que había sido reportado como desaparecido , fue encontrado en un auto incendiado en el barrio Flor de Maroñas .

El vehículo, hallado en llamas en las calles Pantaleón Pérez y Emilio Ravignani, había sido descubierto por un vecino que, al acercarse al auto, encontró restos humanos, incluyendo un cráneo y otros huesos en el baúl .

Inicialmente, el caso fue investigado como una muerte dudosa, pero Policía Científica confirmó que la víctima había sido asesinada con un disparo en la cabeza antes de ser colocada en el auto. Posteriormente, las pruebas de ADN confirmaron que los restos correspondían a Delfino.

El 21 de agosto la Justicia imputó a una mujer por hurto especialmente agravado en el marco de la investigación sobre el asesinato del exjuez. En ese momento se dispuso que la mujer permanezca en prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación.

Además, se había dispuesto el cese de detención de un hombre arrestado durante allanamientos en la Cruz de Carrasco.