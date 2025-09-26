"En el Ministerio del Interior la silla está vacía": oposición cuestiona a Carlos Negro tras seguidilla de homicidios

En las últimas 24 horas se registraron siete homicidios en Uruguay y los dos exministros del Interior por el Partido Nacional, Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli, además de distintos políticos de la oposición, cuestionaron la gestión del actual secretario de Estado, Carlos Negro, a través de redes sociales.

El extitular de la cartera y actual senador, Luis Alberto Heber, escribió: "La inseguridad tiene un panorama NEGRO, el plan y su solución, es aún MÁS NEGRO ….. hay que asumir responsabilidades. Hay que conducir y respaldar a la Policía".

Su sucesor durante la Presidencia de Luis Lacalle Pou, el también senador Nicolás Martinelli , posteó en su cuenta de X que " con estas cifras, antes llovían pedidos de interpelación y renuncias ", pero actualmente " reina el silencio ".

"El ministro Negro dice que no sabemos que perdimos las elecciones. Pero lo evidente es otra cosa: quienes no parecen haberse enterado de que gobiernan son ellos", agregó.

Para cerrar, apuntó: "Cuando quien está a cargo no toma medidas, no coordina y no exige, el costo siempre lo pagan los ciudadanos. Y la gente ya no quiere excusas: quiere certezas. No espera relatos, espera resultados".

El senador nacionalista Javier García consideró que la situación en inseguridad "es dramática" y acusó que en el Ministerio del Interior "la silla está vacía", exhortando a que el presidente de la República, Yamandú Orsi, se "haga cargo".

Desde otras filas opositoras, el diputado colorado Gabriel Gurméndez escribió en la misma red: “Zzzz, Zzzz, Zzzz… Dicen que el año que viene habrá Plan de Seguridad” y Andrés Ojeda, por su parte, recriminó que "el plan de seguridad se presentará en mayo de 2026. Mientras tanto, no hay plata ni para las encuestas de victimización del INE, no hay inversión en información sobre los delitos; vaya uno a saber cómo se arma un plan sin información”.

El último de los homicidios del jueves ocurrió en Montevideo, en el barrio Buceo, donde un hombre de 39 años fue asesinado a tiros mientras estaba dentro de su auto. El ataque fue realizado por dos hombres a bordo de una moto negra, quienes dispararon al menos cinco veces. El hombre, sin antecedentes penales, fue asistido por una vecina enfermera antes de ser declarado muerto por una emergencia móvil.

En paralelo, en otras partes del país, se reportaron varios homicidios. En Canelones, un adolescente de 15 años fue asesinado con un disparo en la cabeza, mientras que un joven de 21 años resultó herido en un tiroteo y repelió el ataque desde su casa. En Montevideo, un hombre de 50 años fue baleado en su hogar en el barrio Reducto, y otro hombre de 42 años fue asesinado a balazos en Paysandú.

La violencia continuó con un homicidio en el barrio Santa Catalina de Montevideo, donde la Policía encontró a un hombre muerto tras escuchar disparos.