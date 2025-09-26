A la espera de la definición por la novela de Subiabre y River Plate, Argentina comienza el Mundial sub 20 de Chile

La selección Argentina sub 20 comienza el sueño en Chile en el Mundial con el foco puesto en la novela entre el jugador Ian Subiabre y River Plate , en base a la renovación del contrato del juvenil con el club que puede incidir sobre su presencia en el torneo, y con la ausencia de varias figuras en la lista.

Con las bajas cantadas de sus dos mayores promesas, Franco Mastantuono y Claudio 'Diablito' Echeverri , Argentina convocó a 21 jugadores para intentar ganar su séptima corona en el Mundial Sub-20 que arranca este viernes 27 de setiembre en Chile.

Los volantes ofensivos del Real Madrid, de 18 años, y del Bayer Leverkusen, de 19 , finalmente no fueron prestados por sus clubes para el torneo en que la Albiceleste, conducida por Diego Placente, intentará ratificarse como la más veces campeona del mundo en la categoría.

Sin este par de perlas, Placente apostó por una base de juveniles que juega en la liga local y algunos refuerzos del fútbol internacional, como el delantero Gianluca Prestianni (Benfica), el volante Tomás Pérez (Porto) y el lateral Julio Soler (Bournemouth).

El Mundial, que se jugará del 27 de setiembre al 19 de octubre, no coincide con fechas FIFA para partidos internacionales, por lo que los clubes no están obligados a prestar a sus futbolistas a este torneo, razón por la que Mastantuono y Echeverri no están presentes.

Claudio Diablito Echeverri celebra su segundo gol en Argentina vs Uruguay en el Sudamericano sub 20.jpg Claudio Diablito Echeverri celebra su segundo gol en Argentina vs Uruguay en el Sudamericano sub 20 FOTO: AFP

Argentina, subcampeón del Sudamericano Sub-20 que se disputó en Venezuela en febrero, integra el Grupo D junto a Bélgica, Túnez y Fiji. La Albiceleste, anfitriona de la cita pasada, ganada por Uruguay en 2023, ha conquistado seis mundiales Sub-20: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

La novela de Ian Subiabre y River Plate

El joven delantero del Millonario fue convocado por Placente y viajó con la delegación a Chile, pero su participación no está asegurada. Hace varias semanas que Subiabre se encuentra en negociaciones con River para la renovación de su contrato y el jugador con su representante no aceptan la propuesta.

Subiabre Ian Subiabre, jugador de River Plate River Plate

Esta novela trascendió al punto que la AFA intervino. El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, se comprometió personalmente con los dirigentes de River a que si los representantes del jugador no firman el nuevo vínculo el próximo viernes, se traerá de vuelta a Subiabre de la concentración de la Selección en el país trasandino.

Con el compromiso asumido también por parte de los agentes del joven (el Grupo Caniggia) y un acuerdo en los términos del contrato, se espera que ahora sí se le ponga la firma a esa renovación hasta diciembre del 2028 y con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

La lista de convocados de la Selección Argentina

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez), Alain Gómez (Valencia, ESP).

Defensas: Dylan Gorosito (Boca Juniors), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth, ENG).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Oporto, POR), Milton Delgado (Boca Juniors), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield), Álvaro Montoro (Botafogo, BRA), Valentino Acuña (Newell's).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen, GER), Ian Subiabre (River Plate), Mateo Silvetti (Inter Miami, USA), Gianluca Prestianni (Benfica, POR), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1971270400559698286&partner=&hide_thread=false #U20WC Números confirmados



¡Cada vez falta menos para el debut! pic.twitter.com/Nni0JfNctV — Selección Argentina (@Argentina) September 25, 2025

Los partidos de Argentina en el Mundial Sub 20

El equipo de Placente tendrá su debut en el Mundial el próximo domingo 28/9 a las 20:00 horas ante la selección de Cuba. Posteriormente, afrontará la segunda fecha ante Australia el miércoles 1/10 también a las 20:00 horas y cerrará la fase de grupos el sábado 4/10 cuando se mida a Italia a las 20:00 horas.

FUENTE: AFP