Nacional rechazó "enfáticamente" el posteo de Liga de Quito que recordó a la muerte de Juan Izquierdo: "Tocan un tema muy doloroso"; mirá el mensaje tricolor

Nacional rechazó “enfáticamente” el posteo que publicó en sus redes sociales Liga de Quito de Ecuador , tras eliminar a Sao Paulo de la Copa Libertadores en Morumbí, con un mensaje generó recuerdos de la muerte de Juan Izquierdo, el zaguero tricolor que falleció tras sufrir un percance de salud en ese escenario en agosto del año pasado.

“Definitivamente el Morumbí sí te mata”, dice el posteo con una foto de la cancha de Sao Paulo y el marcador con la victoria 1-0 que logró Liga en el partido de vuelta de cuartos de final.

El posteo, publicado este jueves a las 22:26, luego del partido que se jugó a las 19:00, tuvo reacciones de hinchas que recordaron a Liga de Quito que en ese escenario sufrió el percance de salud, que luego le costó la vida, el defensa de Nacional Juan Izquierdo en agosto de 2024.

El mensaje de Nacional

Nacional emitió un comunicado este viernes en el que rechaza la publicación del equipo ecuatoriano.

“Desde el Club Nacional de Football rechazamos enfáticamente el mensaje en redes sociales publicado por Liga de Quito”, dice la nota de los tricolores.

“Mensajes de este nivel tocan un tema muy doloroso tanto para nuestra institución, como para São Paulo, para el fútbol sudamericano y mundial”, se agrega.

“Entendemos que estos mensajes atentan contra el trabajo conjunto que realizamos todos los clubes contra la erradicación de la violencia en nuestro deporte”, señala la nota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1971564522658992182&partner=&hide_thread=false Comunicado del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/Yeu2AEmxhY — Nacional (@Nacional) September 26, 2025

Las reacciones de los hinchas y la eliminación del posteo

“Espero que @CONMEBOL tome cartas en el asunto, burlarse de una muerte es lamentable”, señaló un comentario en sus redes sociales.

“Evidentemente la ignorancia puesta de manifiesto en este mensaje exime de mayores comentarios. Es una auténtica falta de respeto y de solidaridad hacer esa publicación, cuando el año pasado allí falleció un futbolista uruguayo. Eso muestra la escasa capacidad mental del redactor”, indicó otro.

"Hace poco más de un año falleció un jugador en esta cancha, una persona, me parece que deberían reveer la atrocidad que acaban de subir", dijo otro.

"Que desafortunado el comentario. Están a tiempo de retractarse, hay una familia que sufre", agregó otro usuario.

Hubo más comentarios y muy duros contra Liga de Quito.

Finalmente el club ecuatoriano eliminó el posteo que estuvo publicado hasta pasada las 10:00 de este viernes.

También se indicó que el posteo sería en respuesta a una de las tradicionales canciones de la hinchada de Sao Paulo.