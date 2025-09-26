El posteo de Liga de Quito tras eliminar a Sao Paulo en Morumbí que fue criticado por hinchas que recordaron la muerte de Juan Izquierdo

El equipo ecuatoriano Liga de Quito publicó un posteo en sus redes sociales tras eliminar a Sao Paulo de la Copa Libertadores , este jueves en el estadio Morumbí, que fue criticado por hinchas que recordaron la muerte del zaguero de Nacional Juan Izquierdo el año pasado .

“Definitivamente el Morumbí sí te mata”, dice el posteo con una foto de la cancha de Sao Paulo y el marcador con la victoria 1-0 que logró Liga en el partido de vuelta.

El posteo, publicado este jueves a las 22:26, luego del partido que se jugó a las 19:00, tuvo reacciones de hinchas que recordaron a Liga de Quito que en ese escenario sufrió el percance de salud, que luego le costó la vida, el defensa de Nacional Juan Izquierdo en agosto de 2024.

“Espero que @CONMEBOL tome cartas en el asunto, burlarse de una muerte es lamentable”, señaló un comentario en sus redes sociales.

“Evidentemente la ignorancia puesta de manifiesto en este mensaje exime de mayores comentarios. Es una auténtica falta de respeto y de solidaridad hacer esa publicación, cuando el año pasado allí falleció un futbolista uruguayo. Eso muestra la escasa capacidad mental del redactor”, indicó otro.

"Hace poco más de un año falleció un jugador en esta cancha, una persona, me parece que deberían reveer la atrocidad que acaban de subir", dijo otro.

"Que desafortunado el comentario. Están a tiempo de retractarse, hay una familia que sufre", agregó otro usuario.

Hubo más comentarios muy duros recordando el episodio.

Liga de Quito eliminó el posteo

También se indicó que el posteo sería en respuesta a una de las tradicionales canciones de la hinchada de Sao Paulo.

Finalmente el club ecuatoriano eliminó el posteo que estuvo publicado hasta pasadas las 10:00 de este viernes.

El mensaje de Nacional ante la repercusión

Nacional emitió un comunicado este viernes en el que repudia la publicación del equipo ecuatoriano.

“Desde el Club Nacional de Football rechazamos enfáticamente el mensaje en redes sociales publicado por Liga de Quito”, dice la nota de los tricolores.

“Mensajes de este nivel tocan un tema muy doloroso tanto para nuestra institución, como para São Paulo, para el fútbol sudamericano y mundial”, se agrega.

“Entendemos que estos mensajes atentan contra el trabajo conjunto que realizamos todos los clubes contra la erradicación de la violencia en nuestro deporte”, señala la nota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1971564522658992182&partner=&hide_thread=false Comunicado del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/Yeu2AEmxhY — Nacional (@Nacional) September 26, 2025

Liga de Quito eliminó a Sao Paulo

Convertido en verdugo de clubes de Brasil, Liga de Quito venció 1-0 este jueves al Sao Paulo en el estadio Morumbí y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, en las que se cruzará con el todopoderoso Palmeiras.

El delantero colombiano Jeison Medina aprovechó un largo pelotazo para marcar en el minuto 42 el gol del equipo ecuatoriano en la vuelta de este cruce de cuartos de final, una semana después de haber ganado 2-0 la ida en los 2.850 metros sobre el nivel del mar de Quito.

Aunque el equipo paulista se lanzó al ataque con insistencia, los Albos resistieron con orden y contaron con una gran noche del arquero Gonzalo Valle.

Liga enfrentará en semifinales al Palmeiras del entrenador portugués Abel Ferreira, que el miércoles consiguió su pase con un triunfo 3-1 ante River Plate. Los quiteños venían de eliminar en la fase anterior a otro equipo brasileño, el campeón defensor Botafogo.

El entrenador de los universitarios, Tiago Nunes, paradójicamente brasileño, celebró el triunfo ante un rival mucho más poderoso económicamente.

"Hay algunas cosas que la plata no compra", declaró en rueda de prensa. "La plata no compra el corazón, el sueño que uno tiene; no hay plata en el mundo que pueda comprar eso", agregó.

Nervios y un pelotazo letal

Obligado a buscar dos goles para al menos mandar la definición de la serie a los penales, el Sao Paulo de Hernán Crespo saltó a la cancha con el arco de Liga de Quito entre ceja y ceja.

Si bien tuvo oportunidades, sus futbolistas echaron en falta precisión y también una pizca de suerte. Sobraron, en cambio, nervios.

"Producimos. Producimos mucho. No concretamos", comentó Crespo, quien defendió que el equipo "jugó bien" pese a la eliminación.

Luciano, en el minuto 9, pateó tras una mala salida de Valle, pero el guardameta se recuperó a tiempo para bloquear.

El rebote quedó a los pies de Emiliano Rigoni, con todo a favor, pero el argentino remató al travesaño.

Fue el único error de Valle, que a partir de ese momento fue una garantía a todo riesgo.

El arquero neutralizó un cabezazo de Luciano en el 27 y no sería la última vez que se interpusiera entre el atacante tricolor y las redes.

Cerca del descanso, surgió Medina. El colombiano atacó el área en carrera tras un balón bombeado, resistió el choque con Damián Bobadilla y definió con categoría, raso, ante la salida del arquero Rafael.

Valle, un muro

Nada más comenzar la segunda mitad, Luciano anotaba, pero la celebración local se apagó cuando la acción fue anulada por posición adelantada.

Pasaba el tiempo y el Sao Paulo entraba en desesperación.

Crespo apostaba todo con la entrada de piezas ofensivas, entre ellos el veterano mediocampista de ataque Lucas Moura, recuperado de una lesión.

Y los suyos empujaron. Sin embargo, siempre chocaron con Valle, mientras el público, descontento, explotaba con pitos.

El portero tapó dos remates peligrosos de Luciano en el 78 y el 85 y otro más de Juan Dinenno en el 90+1. Hasta el consuelo de un gol de la honra le negó a los paulistas.

"Los silbidos son justos. Teníamos muchas expectativas, el estadio estaba lleno y la torcida tiene todo el derecho de silbar", dijo Luciano.

Liga de Quito sigue en carrera, en busca de un segundo título de la Libertadores, tras el ganado en 2008 al vencer en una final de infarto a un adversario -¿cómo no?- brasileño, el Fluminense, en tanda de tiros desde el punto penal.

