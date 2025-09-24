Dólar
Nacional

Llamado laboral de la Udelar para vigilantes, porteros y serenos ofrece sueldo de $ 41 mil: mirá cómo anotarse

El llamado está vigente desde este miércoles 24 de setiembre hasta el miércoles 8 de octubre

24 de septiembre 2025 - 7:36hs
Hospital de Clínicas

Hospital de Clínicas

Leonardo Carreño

La Universidad de la República (Udelar), a través del Hospital de Clínicas, abrió un llamado laboral para cubrir los cargos de vigilante, portero y sereno. El llamado estará disponible hasta el 8 de octubre.

Características del cargo

El cargo tiene un régimen de 40 horas semanales, con turnos rotativos que incluyen fines de semana y feriados. Se ofrece un salario correspondiente al Grado 5 de la escala de sueldos vigente, unos $ 41.307, según la escala de sueldos disponible en la web de la Udelar.

Requisitos para los postulantes

El concurso está dividido en modalidades abiertas y cerradas, y contempla cupos reservados para afrodescendientes y personas trans, de acuerdo con las leyes 19.122 y 19.684, respectivamente. Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ciudadanía natural o legal.

  • Edad mínima de 18 años.

  • Ciclo Básico de Educación Secundaria completo o su equivalente en Educación Técnico Profesional.

  • Inscripción obligatoria a través del sistema web de Udelar.

    En caso de que la cantidad de inscriptos supere los 200, se realizará un sorteo público para asignar los cupos reservados para las modalidades mencionadas anteriormente.

Además, el llamado establece que los funcionarios interinos o contratados de Udelar con menos de dos años de antigüedad podrán participar en la modalidad sin sorteo, mientras que aquellos que cumplen con la antigüedad mínima podrán optar por el llamado cerrado, también exonerados del sorteo.

Etapas del concurso y evaluación

El proceso de selección consta de una prueba escrita, una entrevista personal y una evaluación de antecedentes. La prueba escrita evaluará conocimientos sobre procedimientos de vigilancia, normativa del hospital, seguridad laboral, entre otros temas. Los postulantes que superen estas etapas serán evaluados según su experiencia laboral, formación y otros méritos relevantes para el cargo.

Inscripción y presentación de documentación

La inscripción debe realizarse exclusivamente a través del sitio web www.concursos.udelar.edu.uy. Los interesados deben presentar su documentación dentro de los plazos establecidos, que incluyen la cédula de identidad, la credencial cívica y los certificados de formación. Aquellos que se postulen bajo las modalidades reservadas deberán presentar documentación adicional que certifique su condición de afrodescendientes o personas trans.

