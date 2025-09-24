Encontraron un cuerpo al costado de una ruta de Rivera: estaba en estado de descomposición

La Policía encontró el cuerpo de un hombre al costado de una ruta en el departamento de Rivera este martes por la tarde, según informó la Jefatura del departamento en un comunicado.

Las autoridades fueron alertadas en la tarde de ayer sobre una persona caída al costado del kilómetro 80 de la Ruta 27 , cerca de la localidad de Cerro Pelado.

Al llegar al lugar, los policías encontraron entre una maleza el cuerpo de un hombre en "estado de descomposición".

Fuentes de la Jefatura de Rivera indicaron que la víctima llevaba dinero uruguayo , y junto a los restos había una bicicleta .

Una hipótesis de la Policía es que el hombre fue asesinado en un accidente de tránsito que no fue reportado, según consignó Montevideo Portal.

La fiscal de Rivera María Alejandra Domínguez solicitó la autopsia al cuerpo, que confirmó que este pertenecía a un hombre de 68 años. La familia de la víctima ya fue notificada.