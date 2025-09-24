Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín 
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIAL

Una niña de cinco años fue atropellada por una moto que corría picadas en Piedras Blancas: se encuentra grave

La menor fue trasladada por un taxi al Hospital del Cerro, donde permanece internada en estado grave

24 de septiembre 2025 - 7:37hs
Patrullero de la Policía. (Archivo)

Patrullero de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Una niña de cinco años está internada grave tras ser atropellada por una moto que estaba corriendo picadas en el barrio Piedras Blancas, confirmaron fuentes de la Policía a El Observador.

Según informó Telemundo, el hecho ocurrió este martes por la noche en las calles Carlos de la Vega y Pasaje Andresito.

La niña salió de su casa para ir a un cumpleaños en una casa que estaba en la misma cuadra. En ese momento, una moto que estaba en medio de una picada la embistió.

Más noticias
Radares
TRÁNSITO

Más radares, cambios en semáforos y fiscalización por uso irregular de veredas: IM presentó acciones para mejorar la movilidad en Montevideo

Estación Ancap de Propios y Burgues donde ocurrió el hecho. (Archivo)
POLICIAL

Policía retirado evitó un intento de rapiña a una estación de servicio del barrio Aires Puros en la que trabaja

Un testigo de los hechos dijo a Telemundo que estaba tomando mate en la puerta de su casa cuando sintió "el ruido de un derrape". "Fui corriendo a ayudar al flaco para auxiliarlo y en eso que voy corriendo miré para el costado y vi a una niña, ahí entré en shock", relató el hombre.

El autor del choque y las motos con las que realizaba las picadas se fueron del lugar, mientras la menor yacía herida en la calle. Fue trasladada por un taxi al Hospital del Cerro, donde permanece internada en estado grave.

La Policía y Fiscalía investigan el hecho.

Temas:

moto Picadas Piedras Blancas policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Radares
TRÁNSITO

Más radares, cambios en semáforos y fiscalización por uso irregular de veredas: IM presentó acciones para mejorar la movilidad en Montevideo

Soledad Sejas se despedirá de Canal 5 para radicarse en España
TELEVISIÓN

Periodista deportiva de Canal 5 y AUF TV anunció su salida de los medios para radicarse en España

Barbero, emprendedor y solidario: ¿Quién era Gonzalo, el joven asesinado en una rapiña en el Cerro este lunes?
HOMICIDIO

Barbero, emprendedor y solidario: ¿Quién era Gonzalo, el joven asesinado en una rapiña en el Cerro este lunes?

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa reservó a un solo futbolista del medio local para los amistosos de la selección en Malasia; Nacional y Peñarol se exponen a perder jugadores para la fecha 11 del Torneo Clausura

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos