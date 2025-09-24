Una niña de cinco años fue atropellada por una moto que corría picadas en Piedras Blancas: se encuentra grave

Una niña de cinco años está internada grave tras ser atropellada por una moto que estaba corriendo picadas en el barrio Piedras Blancas , confirmaron fuentes de la Policía a El Observador.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según informó Telemundo, el hecho ocurrió este martes por la noche en las calles Carlos de la Vega y Pasaje Andresito.

La niña salió de su casa para ir a un cumpleaños en una casa que estaba en la misma cuadra. En ese momento, una moto que estaba en medio de una picada la embistió .

POLICIAL Policía retirado evitó un intento de rapiña a una estación de servicio del barrio Aires Puros en la que trabaja

TRÁNSITO Más radares, cambios en semáforos y fiscalización por uso irregular de veredas: IM presentó acciones para mejorar la movilidad en Montevideo

Un testigo de los hechos dijo a Telemundo que estaba tomando mate en la puerta de su casa cuando sintió "el ruido de un derrape" . "Fui corriendo a ayudar al flaco para auxiliarlo y en eso que voy corriendo miré para el costado y vi a una niña, ahí entré en shock", relató el hombre.

El autor del choque y las motos con las que realizaba las picadas se fueron del lugar, mientras la menor yacía herida en la calle. Fue trasladada por un taxi al Hospital del Cerro, donde permanece internada en estado grave.

La Policía y Fiscalía investigan el hecho.