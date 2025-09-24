Dólar
/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo anunció que setiembre "se despide con lluvia" y adelantó cómo estará el tiempo hasta fin de mes

"Puede haber algún 'chaparroncito', pero no va a jorobar mucho", dijo el meteorólogo en referencia a las condiciones que se pueden esperar este fin de semana

24 de septiembre 2025 - 9:31hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

Este miércoles el meteorólogo Guillermo Ramis brindó su pronóstico para los próximos días, con algunas sorpresas y cambios en las condiciones del clima para lo que queda de setiembre y el inicio de octubre.

El día de hoy, miércoles 24 de setiembre, se presentará con un clima soleado, con temperaturas mínimas de 9°C y máximas de 14°C. Ramis adelantó que la jornada será mayormente despejada, con algunas nubes dispersas, lo que augura un día agradable. “Mucho sol en la jornada de hoy”, comentó el meteorólogo, quien también destacó que, aunque no se esperan lluvias, el viento podría estar presente con ráfagas moderadas.

¿Lluvia el fin de semana?

En cuanto al clima del fin de semana, Ramis anticipó algunas lluvias, especialmente para el sábado 27. "Una pequeña depresión pasará por el norte y sur de Uruguay, trayendo lluvias durante el sábado y domingo", explicó. Sin embargo, tranquilizó a los asistentes al recital de La Renga en Colonia, asegurando que el evento no será afectado por lluvias: “A la hora del recital de La Renga, ya no habría lluvia. Un poco de viento eso sí. Vayan abrigados, porque no es un día de primavera”.

Para el domingo, aunque la lluvia será más generalizada, Ramis destacó que las precipitaciones serán de rápida evolución, sin mayores complicaciones. "Puede haber algún 'chaparroncito', pero no va a jorobar mucho", dijo.

Otro tema destacado por Ramis fue el de las heladas, que estarán presentes en algunas zonas del país en los próximos días. "Hoy fue una mañana más fresca, 9 grados, y mañana jueves esperamos mínimas de 5°C", comentó. Las áreas más afectadas por las heladas agro serán las del sur, como Río Negro, Florida y Rocha, mientras que al norte las temperaturas se mantendrán más templadas. “Las heladas rápidamente se disipan porque ya a esta hora en primavera no demoran mucho en irse”, explicó el meteorólogo, quien destacó que el sol comienza a salir más temprano ayudando a que las temperaturas se recuperen.

De cara a los primeros días de octubre, Ramis anticipó que el miércoles 1° de octubre habrá lluvias. “Setiembre se va con lluvia”, agregó.

Temas:

Meteorólogo Setiembre Guillermo Ramis lluvia

