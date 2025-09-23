Dólar
/ Economía y Empresas / INTERNACIONAL

El banco suizo UBS pagará US$ 985 millones para evitar un nuevo juicio en Francia

En 2023, la Corte de Casación confirmó la culpabilidad del banco por captar ilegalmente a contribuyentes franceses adinerados durante recepciones, conciertos o torneos de golf y convencerlos de abrir cuentas no declaradas en Suiza entre 2004 y 2012

23 de septiembre 2025 - 12:35hs
Dólares americanos
Foto: Pexels

El banco suizo UBS anunció este martes que desembolsará 835 millones de euros (US$ 985 millones) para resolver un litigio en Francia relacionado con la captación ilícita de clientes ricos y el blanqueo de fraude fiscal.

La empresa activa en la gestión de patrimonios aceptó pagar una multa y daños y perjuicios a Francia, en el marco de un procedimiento para declararse culpable y poner fin a un caso de 14 años marcado por múltiples giros judiciales.

Este monto es inferior a las sumas que la justicia le impuso en dos juicios en París, que luego fueron anulados: 3.700 millones de euros en primer instancia en 2019 y luego 1.800 millones de euros en apelación en 2021.

Este acuerdo con la fiscalía cancela la celebración de un tercer juicio, que debería haberse llevado a cabo ante el tribunal de apelación de París, tras una anulación parcial en este expediente emblemático de la lucha contra el fraude fiscal en Francia.

En 2023, la Corte de Casación confirmó definitivamente la culpabilidad del banco por captar ilegalmente a contribuyentes franceses adinerados durante recepciones, conciertos o torneos de golf y convencerlos de abrir cuentas no declaradas en Suiza entre 2004 y 2012.

Pero, a petición de UBS, el alto tribunal francés devolvió el caso ante la corte de apelación de París para que se pronunciara de nuevo únicamente sobre el tema de las penas y la compensación al Estado.

Fuente: AFP

Temas:

Francia banco ubs Suiza

