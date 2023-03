El UBS comprará el Credit Suisse y Estados Unidos apura medidas ante la reapertura de los mercados

En una carrera contra reloj y en la previa de lo que asoma como una nueva jornada financiera y bursátil global caracterizada por la crisis de liquidez que afrontan los bancos de Estados Unidos y Europa, la entidad suiza UBS finalmente aceptó comprar el Credit Suisse, pero a precio de saldo; al tiempo que un importante grupo bancos pequeños y medianos estadounidenses pidió a la autoridad regulatoria federal que garantice por dos años todos los depósitos de sus clientes para evitar un contagio, luego de las quiebras del Silicon Valley Bank y el Signature Bank.

El caso el Credit Suisse, con una cartera de inversiones de unos US$ 500.000 millones, acaparó la atención mundial tras la decisión de sus principales accionistas, entre ellos el Banco Nacional Saudí, de no capitalizar la entidad con nuevos aportes. La situación, considerada por el Banco Central Europeo (BCE) como un problema del Gobierno de suizo, puso al UBS bajo presión de las autoridades helvéticas, las que empujaron a los directivos de la entidad a adquirir a su principal competidor y evitar así que la indefinición provocara un contagio masivo con la apertura de los mercados.

El Credit Suisse es uno de los 30 mayores bancos del mundo y su espectacular derrumbe bursátil de la semana pasada mantiene en vilo al mundo financiero, sensibilizado después del colapso de las dos entidades estadounidenses. Según el diario Financial Times, que fue el primer medio en reportar una posible compra de Credit Suisse por UBS, el UBS aceptó pagar apenas US$ 2.000 millones, una muy pequeña fracción de la valoración bursátil que tenía la entidad al cierre de los mercados el viernes pasado.

La transacción fue analizada durante todo el fin de semana por funcionarios del gobierno federal en Berna, la capital suiza, en una serie de reuniones con directivos de ambas entidades que se iniciaron el jueves. Según el tabloide Blick, el destino de Credit Suisse quedará sellado antes de la reapertura de los mercados, una operación que habitualmente hubiera tomado meses en ejecutarse, pero que finalmente se concretó en un plazo récord.

Las autoridades suizas consideraron que no quedaba más remedio que empujar al UBS a superar sus reticencias por la presión de los principales socios económicos y financieros del país, que temen por la estabilidad de sus propias plazas. Pese a que las normas de la banca suiza establecen que UBS debería consultar primero a sus accionistas durante un periodo de seis semanas, el requisito será eludido, según el diario económico Financial Times, que cita fuentes que pidieron permanecer en el anonimato.

En lo inmediato, el Credit Suisse era percibido como un eslabón débil del sistema, luego que sus clientes retiraran en apenas siete días depósitos por un valor de US$ 10.000 millones, lo que provocó que el banco registrara el miércoles pasado una caída récord en su valor bursátil, que se desplomó a US$ 7.580 millones, suma ínfima para una entidad considera en la categoría de “banco de importancia sistémica global”.

Garantías públicas

Las negociaciones por el futuro del Credit Suisse siguieron al préstamo de emergencia por US$ 53.700 millones que le extendió el banco central helvético para darle oxígeno e intentar aplacar el nerviosismo de los inversores, estrategia que no tuvo éxito. Además, para complicar todavía más las negociaciones, el UBS exigió y consiguió que el fisco suizo pague los costos legales y las potenciales pérdidas, que pueden ascender a miles de millones de dólares.

La negociación estuvo centrada principalmente en torno a las actividades de la banca de inversión del Credit Suisse. En este marco, una de las alternativas puestas sobre la mesa es una compra parcial por parte del UBS que deje al margen la cartera de inversiones. A fines de octubre, el Credit Suisse presentó un enorme plan de reestructuración que contemplaba la supresión de 9.000 empleos hasta 2025, sobre una plantilla de 52.000 trabajadores, proceso que apuntaba a centrarse en actividades más estables y a transformar radicalmente su banca de negocios.

El UBS

Credit Suisse nació en 1856 para financiar el desarrollo de la red ferroviaria del país, mientras que el UBS es resultado de más de siglo y medio de fusiones de 370 entidades bancarias, aunque el germen se puede considerar la Sociedad Bancaria de Suiza (SBS), una unión de seis bancos de Basilea establecida en 1854.

El nombre de Unión de la Banca Suiza, del que procede UBS, no se utilizó sin embargo hasta 1912, al unirse dos bancos suizos, y la fusión definitiva que dio lugar al actual gigante bancario, el mayor de Suiza, llegó en 1998, cuando SBS se integró en él.

Pese al similar prestigio de las dos instituciones durante las últimas décadas, el UBS se ha convertido en una entidad de mucho mayor tamaño, con una capitalización en bolsa actual de US$ 77.600 millones de dólares, frente a sólo US$ 11.900 millones del Credit Suisse. Esto sitúa al UBS como uno de los cinco mayores bancos de Europa, con una capitalización similar a las del español Banco de Santander y el francés BNP Paribas.

El UBS tiene 200 sucursales, una cifra que se reduce a más de la mitad (95) en el caso de Credit Suisse, aunque en los últimos tiempos el verdadero gran contraste entre ambas entidades es el balance de sus negocios. Si en 2022 el UBS registraba beneficios por valor de US$ 7.600 millones, Credit Suisse sufría una cantidad similar de pérdidas: US$ 7.900 millones, cuatro veces y media peores que las que ya había arrojado en 2021.

La situación contrasta con la que ambos bancos ocupaban hace apenas 15 años, en la crisis financiera de 2008. En aquella ocasión, el UBS cayó en una grave crisis por su exposición a las hipotecas subprime estadounidenses, por lo que el Gobierno de Suiza la tuvo que rescatar con una inyección de US$ 60.000 millones de dólares.

Estados Unidos

Al mismo tiempo que las autoridades suizas y los directivos del Credit Suisse y del UBS negocian, un grupo de bancos chicos y medianos de Estados Unidos pidió a la autoridad de regulación federal que garantice durante dos años todos los depósitos de sus clientes, incluso aquellos que exceden el límite habitual de los US$ 250.000, para evitar un fenómeno de contagio, luego de las recientes quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

La petición va en contra de lo declarado por el presidente Joe Biden, quien afirmó que no comprometerá el dinero de los contribuyentes en un rescate, luego que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y el Departamento del Tesoro sugieran la posibilidad de recurrir al fondo de garantía constituido por las entidades del sistema y a otro de emergencia de unos US$ 28.000 millones que tiene la FED.

"El Congreso debe actuar para imponer penas más duras a los altos ejecutivos bancarios cuya mala gestión contribuyó a la quiebra de sus instituciones", sostuvo Biden durante el fin de semana. "Estoy firmemente comprometido con que los responsables de este desastre rindan cuentas. Nadie está por encima de la ley. Fortalecer la rendición de cuentas es un elemento disuasorio importante para evitar la mala gestión en el futuro", agregó.

Por lo pronto, y la espera de la apertura de los mercados, según el pedido realizado por la Coalición de Bancos Americanos de Tamaño Medio (Mid-Size Bank Coalition of America, por su nombre en inglés), institución que reúne a entidades con activos de entre US$ 10.000 y US$100.000 millones, la garantía "detendría de inmediato el éxodo de clientes desde los bancos más pequeños, estabilizaría al sector y reduciría en gran medida el riesgo de otras quiebras".

Según el monitoreo del sistema bancario estadounidense, muchos clientes de bancos de tamaños similares y menores al Silicon Valle y al Signature Bank han retirado su dinero para depositarlo en instituciones más grandes, como el JPMorgan Chase y el Bank of America, considerados demasiado importantes para que el Estado no los rescate en caso de crisis. Migración que tiene por protagonistas, en especial, a personas y compañías cuyos depósitos exceden la protección de hasta US$ 250.000 que brinda la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC).

Las bancarrotas del Silicon Valle y el Signature Bank también pusieron al borde de la quiebra a otra entidad californiana, el First Republic, decimocuarto banco de Estados Unidos por el volumen de activos. En su caso, la cotización cayó un 80%. "Independientemente de la salud general de la industria bancaria, hay una erosión de la confianza que impacta en todos, excepto en los más grandes", afirmó la coalición de entidades medianas y pequeños en la carta pública en la que pidió la extensión de las garantías y en la que, además, instó a la FDIC, a la FED y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a "restaurar la confianza".

La propuesta del sindicato de bancos, implicaría financiar el fondo de garantías mediante el aumento en el monto de las contribuciones que pagan las entidades del sistema a la FDIC. En lo inmediato, y para evitar un recrudecimiento de la corrida bancaria, los 11 principales bancos estadounidenses, entre ellos el Bank of America, el Citigroup y el JPMorgan Chase, se comprometieron a depositar un total de US$ 30.000 millones en las cuentas del First Republic.

(Con información de las agencias AFP y EFE)