Al menos diez personas murieron y otras 25 resultaron heridas durante tiroteo en una escuela de Canadá

Al menos diez personas murieron este martes en un tiroteo en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía. Entre los fallecidos se encuentra el supuesto autor de los disparos .

Seis de las víctimas fueron localizadas en el interior del centro educativo, mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era trasladada a un hospital.

Además, unas 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y otras dos fueron evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad .

Las autoridades señalaron que los agentes continúan inspeccionando viviendas y propiedades de la localidad —situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver— para descartar más víctimas y afirmaron que no hay otros sospechosos vinculados al ataque.

El autor del tiroteo se habría quitado la vida

El presunto responsable fue encontrado sin vida dentro de la escuela con heridas que, según la Policía, serían autoinfligidas.

La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) comenzaron a recibir alertas sobre un tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica con una población aproximada de 2.400 personas.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada.

"Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro los evacuaron de forma segura", añadió el comunicado.

Mark Carney, "devastado" por el ataque

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró estar "devastado" por el tiroteo y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

"Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familiares y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia", escribió en la red social X.

El premier de Columbia Británica habla de "tragedia inimaginable"

El premier de Columbia Británica, David Eby, calificó el ataque como una "tragedia inimaginable" y manifestó su profundo pesar por las vidas perdidas y el impacto en la pequeña comunidad.

Durante una conferencia de prensa afirmó que "nuestros corazones están en Tumbler Ridge" y aseguró que el gobierno provincial proporcionará todo el apoyo necesario a los afectados en los próximos días.

Eby también indicó que planea visitar la localidad "lo más pronto posible" para reunirse con familiares y residentes, y coordinar la asistencia tras el tiroteo que dejó múltiples muertos y heridos en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge y sus alrededores.

