/ Nacional / MANTENIMIENTO

Empiezan obras de la Intendencia de Montevideo en Pocitos: habrá desvíos en avenida Soca por dos meses

Los trabajos se realizarán entre las 07:00 y las 17:00; la obra se ejecutará por tramos, comenzando por el que va desde Rivera hasta Charrúa

11 de febrero 2026 - 17:15hs
Cartel ilustrativo de calle cerrada. Archivo

Cartel ilustrativo de calle cerrada. Archivo

Camilo dos Santos

La Intendencia de Montevideo (IM) comunicó el inicio de obras viales sobre la avenida Francisco Soca, entre Rivera y Libertad, que demandarán dos meses de trabajo y supondrán $11,5 millones de inversión por parte de la comuna.

A raíz de estos trabajos de mantenimiento vial, hay varias líneas de ómnibus que sufrirán desvíos. Los obreros trabajarán entre las 07:00 y las 17:00.

La primera etapa de los trabajos, según lo anunciado por la intendencia, comprenderá el tramo de Soca entre Rivera y Charrúa. La segunda será desde Charrúa hasta Gestido, para luego pasar al tramo entre Gestido y Bartolito Mitre, y Bartolito Mitre y Libretad.

Cambios y desvíos en el tránsito por avenida Soca

  • Las líneas por Soca hacia Pocitos (76, 192 y 316) tomarán por Gabriel Pereira, Guayaquí, Gestido y Soca a sus rutas habituales.
  • Las líneas hacia Manga y Cerro (76 y 192) tomarán por Ellauri, Gabriel Pereira, Pastoriza, Av. Rivera y Soca hacia sus rutas habituales.

Se suspenden las paradas de:

  • Soca esquina Bartolito Mitre.
  • Soca esquina Charrúa.
  • Av. Brasil esquina Vázquez.
  • Las paradas provisorias serán en:
  • G. Pereira esquina Charrúa.
  • G. Pereira esquina Pastoriza.
  • Av. Rivera esquina Soca.
obras Intendencia de Montevideo Pocitos

