Empiezan obras de la Intendencia de Montevideo en Pocitos: habrá desvíos en avenida Soca por dos meses

La Intendencia de Montevideo (IM) comunicó el inicio de obras viales sobre la avenida Francisco Soca, entre Rivera y Libertad, que demandarán dos meses de trabajo y supondrán $11,5 millones de inversión por parte de la comuna.
A raíz de estos trabajos de mantenimiento vial, hay varias líneas de ómnibus que sufrirán desvíos. Los obreros trabajarán entre las 07:00 y las 17:00.
La primera etapa de los trabajos, según lo anunciado por la intendencia, comprenderá el tramo de Soca entre Rivera y Charrúa. La segunda será desde Charrúa hasta Gestido, para luego pasar al tramo entre Gestido y Bartolito Mitre, y Bartolito Mitre y Libretad.
Cambios y desvíos en el tránsito por avenida Soca
- Las líneas por Soca hacia Pocitos (76, 192 y 316) tomarán por Gabriel Pereira, Guayaquí, Gestido y Soca a sus rutas habituales.
- Las líneas hacia Manga y Cerro (76 y 192) tomarán por Ellauri, Gabriel Pereira, Pastoriza, Av. Rivera y Soca hacia sus rutas habituales.
Se suspenden las paradas de: