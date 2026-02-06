Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
algo de nubes
Sábado:
Mín  18°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / CORTES Y DESVÍOS

El lunes comienzan las obras en calle Yaguarón: demandarán un mes y afectarán tránsito y estacionamiento

Se estima que las obras demanden aproximadamente un mes, según la planificación de la Intendencia de Montevideo

6 de febrero 2026 - 14:38hs
2JQBJ5ji

A partir del lunes 9 de febrero, comenzarán los trabajos de vialidad en la calle Yaguarón, específicamente en el tramo comprendido entre La Paz y la avenida 18 de Julio. La obra, que se financiará con fondos propios de la Intendencia de Montevideo, contará con una inversión de $29.509.245 y será ejecutada por la empresa CVC.

¿Cómo se ejecutará la obra?

La obra de pavimentación asfáltica se llevará a cabo en dos etapas, cada una con una duración aproximada de 15 días, y se trabajará principalmente durante la noche para minimizar el impacto en la circulación. Los trabajos nocturnos se realizarán entre las 21:00 y las 6:00 horas, y durante el día las calles estarán habilitadas para el tránsito, aunque se restringirá el estacionamiento para facilitar el avance de los trabajos.

Etapas de la obra

Primera etapa (aproximadamente 15 días)

Más noticias
Carlos Zambrano, uno de los denunciados
DENUNCIA INTERNACIONAL

El relato de la argentina que denunció violación en Uruguay por tres futbolistas peruanos: "Estaba como desmayada pero escuchaba voces; decían 'podés con los tres'"

es una locura: diputados de la coalicion proponen reducir el costo de la patente modificando ley de sucive
ALÍCUOTAS

"Es una locura": diputados de la coalición proponen reducir el costo de la patente modificando ley de Sucive

Desde La Paz hasta Av. Uruguay (incluye intersección con Cerro Largo).

  • Trabajos diurnos:

    • Reposición de cordones de granito.

    • Ejecución de baches profundos en tosca cemento.

    • Finalización del bacheo y fresado.

    • Limpieza general de la superficie.

  • Trabajos nocturnos:

    • Fresado del pavimento existente.

    • Bacheo parcial en mezcla asfáltica.

    • Tendido de base negra y carpeta asfáltica.

    • Suministro y colocación de geogrilla.

Segunda etapa (aproximadamente 15 días)

Desde Av. Uruguay hasta Av. 18 de Julio (incluye intersección con Colonia).

En esta etapa, se replicarán las mismas tareas y metodología de la primera etapa, aplicadas al tramo correspondiente.

Impacto en el transporte

Durante los trabajos nocturnos, se implementarán los siguientes desvíos de transporte:

  • Las líneas 149 y 522 tomarán las calles Yaguarón, La Paz, Cuareim, Mercedes, Yaguarón.

  • Se suprimirán paradas en Yaguarón entre La Paz y Mercedes, en su lugar, se habilitarán paradas provisorias en Yaguarón y La Paz.

Con el fin de minimizar las molestias a los residentes y comercios de la zona, se les notificará con anticipación sobre los trabajos, se les suministrarán protectores auditivos y se tomará la medida de reducir al mínimo los ruidos operativos.

Temas:

obras Yaguarón Intendencia de Montevideo La Paz

Seguí leyendo

Las más leídas

Techitos Verdes
FERIA EN CORDÓN

La caída de los Techitos Verdes: ya "nadie" va a la feria y los comerciantes reclaman a la IM por decenas de locales cerrados

Plan Invierno del Mides
MIDES

Gobierno adjudicó a "fundación amiga" de los blancos la gestión de un centro para personas en situación de calle

Javier Radiccioni en su oratoria por la ley de tenencia compartida

A prisión el exdiputado Javier Radiccioni por violencia doméstica contra su expareja

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos