El lunes comienzan las obras en calle Yaguarón: demandarán un mes y afectarán tránsito y estacionamiento

A partir del lunes 9 de febrero , comenzarán los trabajos de vialidad en la calle Yaguarón , específicamente en el tramo comprendido entre La Paz y la avenida 18 de Julio . La obra, que se financiará con fondos propios de la Intendencia de Montevideo , contará con una inversión de $29.509.245 y será ejecutada por la empresa CVC .

La obra de pavimentación asfáltica se llevará a cabo en dos etapas, cada una con una duración aproximada de 15 días , y se trabajará principalmente durante la noche para minimizar el impacto en la circulación. Los trabajos nocturnos se realizarán entre las 21:00 y las 6:00 horas , y durante el día las calles estarán habilitadas para el tránsito, aunque se restringirá el estacionamiento para facilitar el avance de los trabajos.

Desde La Paz hasta Av. Uruguay (incluye intersección con Cerro Largo ).

Trabajos diurnos : Reposición de cordones de granito . Ejecución de baches profundos en tosca cemento . Finalización del bacheo y fresado . Limpieza general de la superficie.

Trabajos nocturnos : Fresado del pavimento existente. Bacheo parcial en mezcla asfáltica. Tendido de base negra y carpeta asfáltica . Suministro y colocación de geogrilla .



Segunda etapa (aproximadamente 15 días)

Desde Av. Uruguay hasta Av. 18 de Julio (incluye intersección con Colonia).

En esta etapa, se replicarán las mismas tareas y metodología de la primera etapa, aplicadas al tramo correspondiente.

Impacto en el transporte

Durante los trabajos nocturnos, se implementarán los siguientes desvíos de transporte:

Las líneas 149 y 522 tomarán las calles Yaguarón, La Paz, Cuareim, Mercedes, Yaguarón .

Se suprimirán paradas en Yaguarón entre La Paz y Mercedes, en su lugar, se habilitarán paradas provisorias en Yaguarón y La Paz.

Con el fin de minimizar las molestias a los residentes y comercios de la zona, se les notificará con anticipación sobre los trabajos, se les suministrarán protectores auditivos y se tomará la medida de reducir al mínimo los ruidos operativos.