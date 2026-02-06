Partido Nacional inhabilita a Javier Radiccioni luego de que la Justicia dispusiera prisión preventiva por violencia doméstica

El Partido Nacional decidió suspender de manera inmediata los derechos partidarios de Javier Radiccioni , tras la decisión judicial que dispuso su prisión preventiva por 120 días , imputado por violencia doméstica contra su expareja, la fiscal Eliana Travers .

En un comunicado oficial, al que accedió El Observador, el Directorio del Partido Nacional expresó que esta medida responde a su compromiso con la independencia de poderes y al resguardo de la institucionalidad del Partido, quedando Radiccioni inhabilitado para ejercer cualquier forma de representación política o institucional en nombre de la colectividad.

El comunicado subraya que el Partido Nacional asume la situación "con la seriedad que corresponde" y reafirma que su conducta institucional se regirá por el respeto al Derecho , la defensa de la legalidad y la preservación de los valores éticos que son la esencia de su tradición nacionalista. Además, el caso fue derivado a la Comisión de Ética para su correspondiente análisis.

Radiccioni, exdiputado del Partido Nacional, fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravada , uno de ellos en concurrencia formal con un delito de lesiones personales . La denuncia fue presentada por su expareja, quien también es fiscal. Según la información proporcionada por el periodista Eduardo Preve , la fiscal Alicia Abreu solicitó la imputación, y la defensa del exlegislador apeló la decisión judicial, por lo que ahora un Tribunal de Apelaciones deberá decidir si mantiene la medida.

El episodio que desencadenó la denuncia ocurrió cuando Radiccioni, en el marco de una discusión relacionada con su hijo de 9 meses, golpeó a Travers con un objeto en la cabeza, lo que causó una lesión con sangrado. Posteriormente, en un nuevo enfrentamiento, el exdiputado arrojó un vaso a la fiscal, lo que le provocó un corte en el labio.

Además de estos hechos, Travers relató en la audiencia que había sido amenazada con un arma de fuego por Radiccioni mientras se encontraba embarazada, según la información divulgada por el periodista Eduardo Preve.

El Partido Nacional, por su parte, se mantiene a la espera de la resolución de la Justicia para determinar los próximos pasos en este caso, aunque la suspensión de Radiccioni ya fue decidida como medida preventiva.