Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / robo

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

El delincuente ingresó armado y logró tomar el dinero de la caja, pero fue perseguido por el dueño y trabajadores, quienes utilizaron un palo de amasar para defenderse.

5 de febrero 2026 - 19:04hs
image - 2026-02-05T190128.636

Un intento de robo en una panadería de la zona de La Blanqueada terminó con una escena inusual este jueves por la mañana, cuando los trabajadores del comercio decidieron defenderse y persiguieron al asaltante armados con herramientas de trabajo, logrando su captura a pocos metros del lugar.

El incidente ocurrió cerca de las 11:00 horas en la tradiconal panadería Plus Ultra, ubicada en la avenida Garibaldi a metros de 8 de Octubre. El delincuente ingresó al establecimiento portando un corte carcelario y, tras amenazar a los clientes presentes, exigió la recaudación de la caja registradora.

Sin embargo, la situación dio un giro cuando el dueño del comercio y otros empleados, que se encontraban en la parte trasera del local, se percataron de lo sucedido. Lejos de amedrentarse, salieron al cruce del ladrón. Según informó Telemundo, uno de los trabajadores empuñó un palo de amasar y, junto a sus compañeros, comenzó a correr al asaltante, quien intentó huir con el botín.

Más noticias
El jamón ibérico recuperado, un poco más flaco.
MALLORCA

Robó, se hizo un bocata y la pescaron: una mujer se llevó un jamón de un supermercado y lo devolvió... comido

la apuesta de florida para convertirse en un polo logistico y tecnologico y lo que puede aprender del silicon valley de argentina
DESARROLLO

La apuesta de Florida para convertirse en un polo logístico y tecnológico y lo que puede aprender del "Silicon Valley" de Argentina

La persecución se extendió por una cuadra hasta la esquina de 8 de Octubre y Presidente Berro. Allí, los panaderos lograron alcanzar y reducir al hombre en el preciso momento en que un patrullero de la Policía llegaba a la zona, concretando la detención.

Embed - Cámara de seguridad en La Blanqueada

El detenido no sería ajeno al barrio. De acuerdo a lo que detalló Montevideo Portal, es conocido en la zona por desempeñarse como cuidacoches y cuenta con antecedentes penales por hurto.

Es el segundo robo que sufre el comercio en lo que va del año; el pasado 6 de enero, otro delincuente había ingresado con un arma de fuego para llevarse la recaudación.

Temas:

robo La Blanqueada

Seguí leyendo

Las más leídas

Archivo. Jefatura de Policía de Artigas

Empresario que integra delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas

Ignacio Álvarez anunció su nuevo programa de streaming, Todo se sabe
STREAMING

Nacho Álvarez anunció el nombre de su nuevo programa y confirmó al equipo que lo acompañará en su vuelta a la pantalla

El hecho se registró en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Tiburcio Gómez y Tomás Gómez
POLICIALES

Arresto ciudadano en Buceo: vecinos golpearon brutalmente a un hombre que irrumpió en una casa y manoseó a una niña de cinco años

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas
Histórico

Se vacía la cárcel: la única adolescente que queda presa en el Inisa queda libre en semanas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos