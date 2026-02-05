Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Un intento de robo en una panadería de la zona de La Blanqueada terminó con una escena inusual este jueves por la mañana, cuando los trabajadores del comercio decidieron defenderse y persiguieron al asaltante armados con herramientas de trabajo, logrando su captura a pocos metros del lugar.

El incidente ocurrió cerca de las 11:00 horas en la tradiconal panadería Plus Ultra, ubicada en la avenida Garibaldi a metros de 8 de Octubre. El delincuente ingresó al establecimiento portando un corte carcelario y, tras amenazar a los clientes presentes, exigió la recaudación de la caja registradora.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Panadería Plus Ultra (@panaderia.plusultra) Sin embargo, la situación dio un giro cuando el dueño del comercio y otros empleados, que se encontraban en la parte trasera del local, se percataron de lo sucedido. Lejos de amedrentarse, salieron al cruce del ladrón. Según informó Telemundo, uno de los trabajadores empuñó un palo de amasar y, junto a sus compañeros, comenzó a correr al asaltante, quien intentó huir con el botín.

La persecución se extendió por una cuadra hasta la esquina de 8 de Octubre y Presidente Berro. Allí, los panaderos lograron alcanzar y reducir al hombre en el preciso momento en que un patrullero de la Policía llegaba a la zona, concretando la detención.

Embed - Cámara de seguridad en La Blanqueada El detenido no sería ajeno al barrio. De acuerdo a lo que detalló Montevideo Portal, es conocido en la zona por desempeñarse como cuidacoches y cuenta con antecedentes penales por hurto. Es el segundo robo que sufre el comercio en lo que va del año; el pasado 6 de enero, otro delincuente había ingresado con un arma de fuego para llevarse la recaudación.