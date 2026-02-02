Partido Nacional reclama plan de seguridad y apunta contra Carlos Negro por "evidentes carencias y debilidades"

Foto: Leonardo Carreño

Tras recibir el informe de los legisladores que actúan en la Comisión Permanente, en particular el vinculado al llamado a sala al ministro del Interior, Carlos Negro, el Partido Nacional difundió una declaración en la que expresó su preocupación por la situación de la seguridad pública y cuestionó la gestión del gobierno en ese área.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En el primer punto del documento, el Directorio del Partido Nacional manifestó su “preocupación por la situación de inseguridad ciudadana”, especialmente “a la luz de las evidentes carencias y debilidades de liderazgo que exhibe el titular del Ministerio del Interior”.

Críticas a la gestión del gobierno Más adelante, el Partido Nacional sostuvo que, “más allá de la actuación de la policía”, el gobierno “al cabo de un año de gestión, no ha sido capaz de construir una política de seguridad que esté a la altura de las necesidades de la población”.

En ese sentido, afirmó que “los hechos demuestran, y lo confirmó la instancia parlamentaria de la semana pasada, que no hay Plan de Seguridad, ni política de Estado”, y responsabilizó al Ministerio del Interior por no haberlos promovido.

Según la declaración, la cartera “desperdició el tiempo y las oportunidades en anuncios altisonantes que no se concretaron”, y agregó que “tampoco se cumplieron las promesas de campaña electoral”. Por último, el Directorio anunció que “el Partido Nacional trasladará la referida preocupación al ámbito de coordinación de la Coalición Republicana”, al considerar que “se trata de una preocupación compartida” dentro del espacio político.