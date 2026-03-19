Lionel Messi llegó a los 900 goles en su carrera: cuántos anotó en cada club y a cuánto está de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi alcanzó un nuevo hito en su carrera profesional que agiganta aún más su leyenda en la historia del fútbol al alcanzar los 900 goles en su carrera, contando su paso por el FC Barcelona, PSG, Inter Miami y la selección Argentina , y sigue de cerca a Cristiano Ronaldo .

En la revancha contra Nashville SC por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf (también conocida como Concachampions) , el astro argentino anotó su gol 900 .

La Pulga recibió un buen pase de Sergio Reguilón , quien llegó hasta el fondo y lo asistió para que luego de controlar frente a varios rivales, conectara un tiro rasante que pasó entre las piernas de Jeisson Palacios antes de meterse en la valla de Brian Schwake .

De esta manera, Messi se convirtió en el jugador más joven de la historia y que más rápido alcanzó esta suma de goles : el argentino lo hizo con 38 años y 268 días en 1.142 partidos , mientras que el delantero portugués lo logró a 39 años y 213 días en 1.236 encuentros disputados.

La selección argentina con Lionel Messi anunció que jugará un amistoso tras la cancelación de la Finalissima ante España en la fecha FIFA de marzo

A pesar del gol 900 de Lionel Messi y el ingreso de Luis Suárez, Inter Miami quedó eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf

El desglose de los goles de Lionel Messi

Los 900 goles que marcó Messi a lo largo de su carrera se dividen en 672 tantos con el FC Barcelona, 115 con la Selección Argentina, 81 con Inter Miami y 32 goles con PSG. Todo esto en 1.142 partidos disputados.

Además, 756 fueron con su pierna izquierda, 110 con su pie derecho, 30 de cabeza y otros 4 con otras partes del cuerpo. Unos 612 fueron dentro del área, otros 106 afuera, mientras que 112 fueron de penal y 70 de tiro libre. El argentino suma 60 hat tricks.

Lionel Messi Lionel Messi celebrando su gol 900

Un detalle a tener en cuenta es que Messi tuvo una brillante temporada pasada, con 46 goles que anotó entre los 54 duelos que acumuló con la selección argentina (3 gritos en 5 partidos) y el Inter Miami (43 tantos en 49 partidos). Números que superan algunas de sus campañas en Barcelona y que lo colocó como la décima con más anotaciones de las 23 temporadas que lleva como profesional.

La disputa con Cristiano Ronaldo en busca de los 1.000

Más allá de este hito, Messi y Cristiano Ronaldo persiguen el récord de alcanzar los 1.000 goles en su historial. En este sentido, el portugués le lleva una significante ventaja al 10 de Argentina que buscará defender el Mundial a jugarse desde el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

1674155261277.webp Lionel Messi y Cristiano Ronaldo AFP

El hoy delantero del Al Nassr de la liga saudí suma 965 goles en 1.312 juegos desde que se sumó al equipo árabe (112), la selección de Portugal (143), Manchester United (145), Juventus (101), Real Madrid (450) y Sporting Lisboa (5).

Hasta el momento, uno de los mejores futbolistas de la historia le lleva una ventaja de 65 tantos al argentino, con un detalle a tener en cuenta: disputó 171 encuentros más que Messi.