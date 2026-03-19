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A pesar del gol 900 de Lionel Messi y el ingreso de Luis Suárez, Inter Miami quedó eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf

Con su nuevo tanto Lionel Messi alcanzó los 900 goles en 1.138 partidos, y quedó a 65 goles de Cristiano Ronaldo

19 de marzo de 2026 8:55 hs
Lionel Messi anota su gol 900 contra el Nashville

Lionel Messi anota su gol 900 contra el Nashville

El Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi quedó eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, luego de empatar 1-1 contra el Nashville de local y perder la serie por los goles de visitante.

El partido comenzó bien para los dirigidos por Javier Mascherano. A los 6 minutos, Sergio Reguilón avanzó por izquierda y dio un pase al medio del área para Lionel Messi, que controló hacia su zurda y sacó un disparo cruzado para poner el 1-0 que daba ventaja en la serie al Inter, tras el 0-0 en la ida.

Es el gol número 900 de Messi en su carrera como profesional, en la que lleva 1.138 partidos disputados. Anotó 672 tantos en el Barcelona, 81 con el Inter Miami, 32 con el Paris Saint Germain y 115 con la selección argentina. Está a 65 goles de Cristiano Ronaldo, que lleva 965 tantos en 1.306 encuentros.

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Un compatriota de Messi le cortó la alegría. A los 74 minutos, un disparo de Alex Muyl rebotó en un defensor del Inter y la pelota tomó altura. Cuando bajó sobre el arco del equipo de Miami, el golero Dayne St Clair solo pudo despejarla a pocos metros debido a que varios compañeros y rivales lo metieron adentro del arco.

La selección argentina con Lionel Messi anunció que jugará un amistoso tras la cancelación de la Finalissima ante España en la fecha FIFA de marzo

La buena noticia que recibió Luis Suárez en Inter Miami que juega este miércoles ante Nashville por la Concachampions

Allí apareció el argentino Cristian Espinoza, que puso de volea el 1-1 que le daba ventaja a Nashville por el gol de visitante.

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Cuatro minutos después Mascherano mandó a la cancha a Luis Suárez para buscar un nuevo gol que le permitiera pasar de fase. Fue el tercer partido del uruguayo esta temporada: junto a los 11 minutos contra el Nashville suma otros 99 repartidos en dos encuentros por la MLS.

El Inter no pudo encontrar el tanto que le permitiera llevarse la serie y quedó eliminado del torneo. La televisación mostró el enojo de Suárez y Messi al final del encuentro, así como la decepción de Mascherano.

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