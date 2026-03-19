A pesar del gol 900 de Lionel Messi y el ingreso de Luis Suárez, Inter Miami quedó eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf

El Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi quedó eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf , luego de empatar 1-1 contra el Nashville de local y perder la serie por los goles de visitante .

El partido comenzó bien para los dirigidos por Javier Mascherano . A los 6 minutos, Sergio Reguilón avanzó por izquierda y dio un pase al medio del área para Lionel Messi , que controló hacia su zurda y sacó un disparo cruzado para poner el 1-0 que daba ventaja en la serie al Inter, tras el 0-0 en la ida.

Es el gol número 900 de Messi en su carrera como profesional , en la que lleva 1.138 partidos disputados . Anotó 672 tantos en el Barcelona, 81 con el Inter Miami, 32 con el Paris Saint Germain y 115 con la selección argentina. Está a 65 goles de Cristiano Ronaldo, que lleva 965 tantos en 1.306 encuentros.

Un compatriota de Messi le cortó la alegría. A los 74 minutos, un disparo de Alex Muyl rebotó en un defensor del Inter y la pelota tomó altura. Cuando bajó sobre el arco del equipo de Miami, el golero Dayne St Clair solo pudo despejarla a pocos metros debido a que varios compañeros y rivales lo metieron adentro del arco.

La buena noticia que recibió Luis Suárez en Inter Miami que juega este miércoles ante Nashville por la Concachampions

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Allí apareció el argentino Cristian Espinoza, que puso de volea el 1-1 que le daba ventaja a Nashville por el gol de visitante.

Embed CRISTIAN ESPINOZA FINDS THE EQUALIZER



As it stands, Inter Miami would be sent home and @NashvilleSC would be on their way to the next round of the CONCACAF Champions Cup pic.twitter.com/vV59Nfz8EC — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 19, 2026

Cuatro minutos después Mascherano mandó a la cancha a Luis Suárez para buscar un nuevo gol que le permitiera pasar de fase. Fue el tercer partido del uruguayo esta temporada: junto a los 11 minutos contra el Nashville suma otros 99 repartidos en dos encuentros por la MLS.

El Inter no pudo encontrar el tanto que le permitiera llevarse la serie y quedó eliminado del torneo. La televisación mostró el enojo de Suárez y Messi al final del encuentro, así como la decepción de Mascherano.