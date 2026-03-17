La selección argentina con Lionel Messi anunció que jugará un amistoso tras la cancelación de la Finalissima ante España en la fecha FIFA de marzo

La cancelación de la Finalíssima que la selección argentina iba a disputar con España el viernes 27 de marzo en Doha, Qatar, obligó a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizara una rápida reprogramación del cronograma de los partidos para última ventana de fecha FIFA antes del inicio del proceso del Mundial 2026.

Como informó Referí, debido a los acontecimientos bélicos del Medio Oriente, la UEFA decidió que la Finalissima entre el campeón de América y de Europa, no se jugara.

La AFA anunció que realizará una semana de entrenamientos en suelo argentino, pero no jugará un amistoso en la fecha estipulada del 27 de marzo.

Sí lo hará para el segundo día pautado y allí enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo .

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“Luego de la cancelación de la Finalíssima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, informó la AFA en un comunicado emitido en las últimas horas.

Cabe agregar que para ese día, Argentina tenía pautado otro encuentro, también en Qatar, ante los dueños de casa, que debió suspender.