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La selección argentina con Lionel Messi anunció que jugará un amistoso tras la cancelación de la Finalissima ante España en la fecha FIFA de marzo

De los dos encuentros que iba a disputar en la última ventana previa al Mundial 2026, solo jugará uno de ellos

17 de marzo 2026 - 16:24hs
Lionel Messi de la selección de Argentina

Lionel Messi de la selección de Argentina

Foto: Eduardo Muñoz / AFP

La cancelación de la Finalíssima que la selección argentina iba a disputar con España el viernes 27 de marzo en Doha, Qatar, obligó a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizara una rápida reprogramación del cronograma de los partidos para última ventana de fecha FIFA antes del inicio del proceso del Mundial 2026.

Argentina se pierde un partido de esta fecha FIFA

La AFA anunció que realizará una semana de entrenamientos en suelo argentino, pero no jugará un amistoso en la fecha estipulada del 27 de marzo.

Sí lo hará para el segundo día pautado y allí enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo.

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“Luego de la cancelación de la Finalíssima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, informó la AFA en un comunicado emitido en las últimas horas.

Cabe agregar que para ese día, Argentina tenía pautado otro encuentro, también en Qatar, ante los dueños de casa, que debió suspender.

Temas:

Lionel Messi FIFA UEFA Finalissima Selección Argentina Fecha FIFA Mundial 2026

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