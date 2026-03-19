El Grupo ADP, en la Expoactiva, aportó charlas de expertos que instaron a estar atentos a la geopolítica

"Estar informado es clave" , expresó Enrique Erize. "La geopolítica incide cada vez más" , afirmó Diego de la Puente. Ambos expertos en el tema mercados fueron invitados por ADP-Agronegocios del Plata a exponer en su stand en la Expoactiva Nacional 2026 , en una instancia que se tituló "Grainstorming" .

El espacio de ADP en el predio de exposiciones de la Asociación Rural de Soriano (ARS), de gran porte por cierto, quedó chico, con muchos productores y otros actores del agro siguiendo las exposiciones incluso desde el exterior del mismo, en la que fue una de las actividades que mayor atracción generaron en la muestra que comenzó este miércoles 18 y se extenderá hasta el sábado 21 de marzo.

Marcos Guigou, director ejecutivo de Grupo ADP , tras la conferencia contó a El Observador que "en el paso que estamos dando de asociar a Garmet y Del Carmen Agropecuaria a nuestro negocio (Productividad con legado), el planteo acá venía del lado de ellos, con una charla y un formato que tienen desde hace años en la Expoactiva, los clientes lo tienen como algo referente a este momento, hay un tema de tradición de Garmet de generar el evento, traer a disertantes importantes y bueno, es parte de lo que queremos: aprovechar la sinergia positiva de toda la relación nueva que estamos generando".

Arranque de la Expoactiva entre el orgullo de los anfitriones y lo que Orsi dijo sobre por qué le gusta ir

"La concurrencia fue enorme, la respuesta fue muy buena, quedaron muchas enseñanzas y estamos contentos, avanzando en un proceso muy activo, de mucho trabajo, de mucho aprendizaje y de mucho disfrute por la energía de los equipos" , indicó.

Sobre las charlas, Guigou dijo que "son disertantes de altísimo nivel, muy reconocidos, nos gusta compartir con ellos y bueno, el mercado siempre llama la atención y en estos momentos, con todo lo que está pasando en el mundo y con la sequía acá, con condimentos que tenemos en Uruguay, había mucha expectativa por ver qué mirada tenían Diego y Enrique".

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En un momento de incertidumbres, con cambios muy dinámicos, con el productor buscando guías, en la interna del país el tema sequía es clave, admitió: "A todos nos pega mucho el tema de la seca, lo que está pasando, saliendo de esta zona si uno va hacia el norte el país está mejor por suerte, no ha sido tan general el tema, pero sin dudas le pega fuerte a la zona más agrícola probablemente, pero si bien eso es algo adverso, hay cosas para rescatar", afirmó.

Aludió a lo que está pasando en el mundo con relación a las proteínas: "La demanda de granos es muy interesante. Acá se vio en alguna de las gráficas el aumento de la producción de maíz en el mundo, con un descenso gradual del stock-consumo, quiere decir que el consumo se incrementa, eso pasa claramente en Uruguay, pero pasa en todo el mundo".

"Me parece que, como productores agrícolas, mi corazón está ahí, las perspectivas son muy buenas. Y, desde mi punto de vista, como en su momento la siembra directa probablemente haya sido lo más disruptivo que nos pasó como agricultores, ahora lo más disruptivo para la agricultura que hay es la integración en el corral o a través del corral de la ganadería y la agricultura, que está siendo dramáticamente fuerte digamos, porque se consume más grano, se consume grano de menos valor, se consume los granos con algún problema de calidad como el trigo con baja proteína de este año y la demanda del mundo es enorme y va a ser más grande, porque cada uno de nosotros comemos más, antes queríamos comer carne porque nos gustaba, pero decían que no era buena, o huevos, y ahora no solo nos gusta eso, sino que es bueno comerlo".

Guigou reflexionó, también, que "la calidad alimenticia ha cambiado enormemente, lo que nos promueven en el mundo es otra cosa, eso va a tener un efecto impresionante y para un país ganadero, que ojalá sea en el futuro más avícola y más productivo en cerdo, es fabuloso".

Erize: "Estar informado es clave"

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Erize señaló a El Observador que el primer gran mensaje que procuró quede claro para los productores que escucharon las charlas es que "estar informado es clave, saber en qué mundo estamos transitando y evolucionando es la primera frase que mostré y es algo fundamental".

Añadió que al final dejó como reflexión que "no es la actitud principal hoy mirar por el retrovisor, como decía Warren Buffett, ahora hay que tratar de estar bien informados y asesorados para adivinar lo que viene, porque el mundo está inmerso en una geopolítica que incide y mucho".

"Los fundamentos del mercado siguen siendo siempre los mismos, siguen estando e influyendo, el tema de ofertas y demandas, los climas, los stocks... pero la geopolítica genera lo que pasó el lunes, cuando hubo (en soja) una suba de US$ 50 por tonelada durante tres meses y el precio se cae US$ 25 en una hora... eso es una demostración de que hay que estar atentos, mirando siempre lo que está pasando", agregó.

Saber "lo que dice o deja de decir (Donald) Trump es fundamental, es algo que hoy marca el día a día del mercado porque actúan los fondos especulativos y el componente especulativo en los precios actuales siempre es importante"

Finalmente, luego de haber charlado con varios productores mano a mano tras la actividad en el stand de ADP-Agronegocios del Plata, Erize expresó que "está bien que los productores se asusten por la baja del lunes, pero eso hoy es parte de la política, es parte del negocio, es parte de la realidad, sí les pido que estén informados y atentos".

De la Puente: "La geopolítica es fundamental"

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De la Puente, por su parte, también en una pausa entre saludos y consultas personalizadas que los productores le exponían, comentó a El Observador que "básicamente lo que hicimos fue hablar mucho de lo que está pasando desde el punto de vista geopolítico, nos parece que hoy por hoy esto que venimos pregonando ya hace muchos años, la incidencia de la geopolítica, tiene un impacto determinante en la formación de los precios de los granos y se está dando".

"Lo que está pasando ahora en Medio Oriente, el impacto de cada una de las decisiones, lo que pueda hacer un presidente como Donald Trump con una simple palabra, con un solo tuit, en la formación de los precios es tremendamente importante", agregó.

Por eso, mencionó, "más allá de los fundamentos, más allá de lo que pase climáticamente, más allá de la relación de stocks y consumo, del tema costos, que también son temas que abordamos y que nos parecen muy importantes, hoy la cuestión de la geopolítica es fundamental para poder ver y predecir o llegar a un buen puerto desde el punto de vista del análisis de mercado".

Eso, afirmó, desafía al empresario productor y a sus asesores a estar día a día, hora a hora, atentos a la jugada: "Te diría que nunca en 30 años estuvimos tanto tiempo analizando el mercado como lo hacemos ahora. La verdad que es un desafío enorme. Por supuesto que para nosotros también, pero es algo que nos apasiona, hacemos esto con mucha dedicación, con mucho empeño y más allá del desafío, de la responsabilidad que uno asume, es apasionante analizar el impacto que todo esto tiene y cómo el mercado va cambiando en función de las variables nuevas que se van dando".

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