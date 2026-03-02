Investigación en soja y maíz, información en temas de actualidad y camaradería: nueva edición de ADP VISION

Soja y maíz: con los pies en las chacras y mucha información novedosa a mano, pasó otra ADP VISION.

La empresa ADP – Agronegocios del Plata presentó ensayos relevantes para obtener resultados de investigación aplicada en los cultivos soja y maíz y, además, fue anfitrión de una instancia técnica que permitió analizar decisiones agronómicas en condiciones reales de producción .

Eso sucedió este miércoles 25, en una nueva edición de ADP VISION, en el campo experimental “Las Martinetas”, una actividad técnica a campo que convocó a productores, asesores y empresas del sector.

La jornada, se explicó a El Observador, comenzó con la presentación del concepto “Ver para Crecer” , eje central del encuentro.

Sofía Guigou, gerenta comercial de la empresa, brindó el marco contextual del evento, agradeció la presencia de los asistentes e invitó a compartir un espacio de aprendizaje conjunto y reflexión.

Sergio Pieroni, ingeniero agrónomo responsable del equipo de I+D+I, abordó la complejidad del escenario productivo actual, destacando el desafío que representa la escasez hídrica y la necesidad de impulsar soluciones innovadoras frente a esta problemática.

Además, resaltó que desde Dolores la compañía coordina una red de más de 25 localidades de ensayos de soja y más de 15 de maíz, distribuidas en distintos ambientes productivos del país, red que permite generar información en condiciones climáticas diversas, fortaleciendo la calidad y representatividad de los resultados obtenidos.

Estaciones técnicas en el campo de ADP - Agronegocios del Plata

Los asistentes recorrieron distintas estaciones técnicas donde especialistas de la empresa, junto a referentes de compañías semilleras, presentaron ensayos y experiencias de manejo en condiciones reales de producción.

Uno de los pilares fue el manejo de suelos: Diego Guigou (ADP – Agronegocios del Plata), junto al equipo técnico de Cementos del Plata, presentó resultados vinculados al encalado y su impacto en la productividad, destacando la importancia de la corrección química del suelo para mejorar la eficiencia y estabilidad de los cultivos.

Sobre el tema maíz, Santiago Pólvora (ADP – Agronegocios del Plata) junto a Manuel Bavio (STINE) abordaron estrategias de población y manejo, mientras que Esteban Guigou (ADP – Agronegocios del Plata) y Facundo Traverso (STINE) profundizaron en el comportamiento de distintos híbridos y el aporte de la genética frente a escenarios climáticos variables.

En el cultivo de soja, Sergio Pieroni (ADP – Agronegocios del Plata) y Leandro La Ragione (STINE) presentaron ensayos comparativos de genética, y Luciano Felló (ADP – Agronegocios del Plata) consideró junto con Luiz Gustavo (TMG) el tema manejo del cultivo y criterios de elección varietal según ambiente productivo.

El cierre técnico estuvo a cargo del Ing. Agr. Andrés Rampoldi, con una exposición enfocada en manejo de malezas, que dio paso al living final moderado por Sergio Pieroni, integrado por Alfredo Sirio, Tomás Molina y Juan Platero, quienes compartieron su experiencia práctica en la toma de decisiones agronómicas.

Además de las instancias técnicas, la jornada incluyó espacios de intercambio entre productores y técnicos, con una recepción a media mañana y un almuerzo de cierre, tradicional en las actividades de la empresa.

Con esta actividad, ADP – Agronegocios del Plata reafirmó su apuesta a la investigación aplicada y a la generación de información agronómica local como herramienta clave para una toma de decisiones productivas más eficiente y estratégica.

ADP VISION 2026 ADP VISION 2026 reunió a más de 200 participantes en Dolores.