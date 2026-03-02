Investigación en soja y maíz, información en temas de actualidad y camaradería: nueva edición de ADP VISION
ADP - Agronegocios del Plata reunió a más de 200 participantes en una jornada técnica sobre soja y maíz con sede en el campo experimental "Las Martinetas"
2 de marzo 2026 - 10:56hs
Soja y maíz: con los pies en las chacras y mucha información novedosa a mano, pasó otra ADP VISION.
Foto: Juan Samuelle
La empresa ADP – Agronegocios del Plata presentó ensayos relevantes para obtener resultados de investigación aplicada en los cultivos soja y maíz y, además, fue anfitrión de una instancia técnica que permitió analizar decisiones agronómicas en condiciones reales de producción.
ADP VISION en Dolores
Eso sucedió este miércoles 25, en una nueva edición de ADP VISION, en el campo experimental “Las Martinetas”, una actividad técnica a campo que convocó a productores, asesores y empresas del sector.
La jornada, se explicó a El Observador, comenzó con la presentación del concepto “Ver para Crecer”, eje central del encuentro.
Sofía Guigou, gerenta comercial de la empresa, brindó el marco contextual del evento, agradeció la presencia de los asistentes e invitó a compartir un espacio de aprendizaje conjunto y reflexión.
Sergio Pieroni, ingeniero agrónomo responsable del equipo de I+D+I, abordó la complejidad del escenario productivo actual, destacando el desafío que representa la escasez hídrica y la necesidad de impulsar soluciones innovadoras frente a esta problemática.
Además, resaltó que desde Dolores la compañía coordina una red de más de 25 localidades de ensayos de soja y más de 15 de maíz, distribuidas en distintos ambientes productivos del país, red que permite generar información en condiciones climáticas diversas, fortaleciendo la calidad y representatividad de los resultados obtenidos.
Estaciones técnicas en el campo de ADP - Agronegocios del Plata
Los asistentes recorrieron distintas estaciones técnicas donde especialistas de la empresa, junto a referentes de compañías semilleras, presentaron ensayos y experiencias de manejo en condiciones reales de producción.
Uno de los pilares fue el manejo de suelos: Diego Guigou (ADP – Agronegocios del Plata), junto al equipo técnico de Cementos del Plata, presentó resultados vinculados al encalado y su impacto en la productividad, destacando la importancia de la corrección química del suelo para mejorar la eficiencia y estabilidad de los cultivos.
Sobre el tema maíz, Santiago Pólvora (ADP – Agronegocios del Plata) junto a Manuel Bavio (STINE) abordaron estrategias de población y manejo, mientras que Esteban Guigou (ADP – Agronegocios del Plata) y Facundo Traverso (STINE) profundizaron en el comportamiento de distintos híbridos y el aporte de la genética frente a escenarios climáticos variables.
En el cultivo de soja, Sergio Pieroni (ADP – Agronegocios del Plata) y Leandro La Ragione (STINE) presentaron ensayos comparativos de genética, y Luciano Felló (ADP – Agronegocios del Plata) consideró junto con Luiz Gustavo (TMG) el tema manejo del cultivo y criterios de elección varietal según ambiente productivo.
El cierre técnico estuvo a cargo del Ing. Agr. Andrés Rampoldi, con una exposición enfocada en manejo de malezas, que dio paso al living final moderado por Sergio Pieroni, integrado por Alfredo Sirio, Tomás Molina y Juan Platero, quienes compartieron su experiencia práctica en la toma de decisiones agronómicas.
Además de las instancias técnicas, la jornada incluyó espacios de intercambio entre productores y técnicos, con una recepción a media mañana y un almuerzo de cierre, tradicional en las actividades de la empresa.
Con esta actividad, ADP – Agronegocios del Plata reafirmó su apuesta a la investigación aplicada y a la generación de información agronómica local como herramienta clave para una toma de decisiones productivas más eficiente y estratégica.